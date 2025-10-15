ETV Bharat / state

मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 विभाग कर रहे काम, गड़बड़ी करने वाले अफसरों से होगी वसूली

'योजनाओं में 50 प्रतिशत तक मिल रहा अनुदान' : मंत्री ने 'नंदिनी समृद्ध कृषि योजना' का जिक्र करते हुए कहा कि देसी गायों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना चलाई जा रही है. इसमें किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार की भी योजना है. इसमें भी 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है.

ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन विकास मंत्री धर्मपाल सिंह का. वह बुधवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचे. इस दौरान सर्किट हाउस में उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. किसानों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी.

मुरादाबाद : 'कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है. किसानों की आय केवल कृषि के जरिए ही नहीं बढ़ाई जा सकती है. इसके लिए सरकार की ओर से और भी प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को पशुपालन समेत कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. इससे किसान और अधिक समृद्ध हो सकेंगे. सीएम योगी ने योजनाओं को सही तरीके से लागू कराने के लिए 6 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है. इसमें पुलिस, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, पशुधन, ग्राम विकास विकास विभाग और पंचायती राजविभाग शामिल हैं.

बकरी, मुर्गी और भेड़ पालन के लिए भी अनुदान : मंत्री ने कहा कि सरकार 10 बकरी और एक बकरा योजना पर भी 90% का अनुदान दिया जा रहा है. 170000 की यह योजना है. इसमें भी मात्र 17000 रुपये जमा करके इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त छोटे पशुओं यानी बकरी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन के लिए भी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी.

देसी गायों की नस्ल सुधारने के लिए चल रहा प्रयास : देसी गायों में दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर एक पर है. भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर एक पर आता है. भारत में हर व्यक्ति को शुद्ध दूध मिले इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं. देसी गायों की नस्ल सुधारने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं. जो गाय 1- 2 लीटर दूध देती थी, अब वह 10 से 12 लीटर दूध दिया करेगी.

किसानों को फ्री में मिलेगा सीमन : मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में बेहतरीन माने जाने वाली देसी गायों की नस्लों साहीवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, थारपारकर आदि गायों का सीमन किसानों को फ्री में दिया जाएगा. इस नस्लों की गायों के जरिए दुग्ध उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा. इससे किसान की आय भी दोगुनी हो सकेगी.

'धांधली करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा' : पशुपालन विभाग में पशुओं की प्रेगनेंसी किट योजना को बंद किया जा चुका है. अधिकारियों की ओर से इस योजना में अब भी धांधली की जा रही है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पशुपालन विभाग को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया जाता है. धांधली करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा. जांच कराई जा रही है. दोषी अफसरों से वसूली भी होगी.

