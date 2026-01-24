ETV Bharat / state

सड़क पर एक्सीडेंट देख कैबिनेट मंत्री ने रुकवाया काफिला, घायल को भिजवाया हॉस्पिटल

देहरादून: कभी-कभी सत्ता नहीं संवेदना सुर्खियां बनती है. ऐसा ही दृश्य आज उस समय देखने को मिला, जब उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत देहरादून से श्रीनगर (गढ़वाल) कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे थे. तभी बीच रास्ते में ऋषिकेश-कौड़ियाला मार्ग पर सिंगटाली के पास शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की नजर सड़क पर हुए एक हादसे पर पड़ी, जहां तेज रफ्तार मोटर साइकिल सवार युवक वाहन से नियंत्रण खोकर सड़क किनारे पत्थर से टकराकर घायल हो गया था.

घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉ. धन सिंह रावत ने तत्काल अपना काफिला रुकवाया और खुद घायल युवक से बातचीत कर उसका हाल-चाल जाना. प्राथमिक रूप से युवक की स्थिति सामान्य पाई गई. सतर्कता के दृष्टिगत स्वास्थ्य मंत्री ने एहतियातन खुद फोन कर एंबुलेंस सेवा को सूचना दी, किंतु युवक ने अपनी स्थिति ठीक बताते हुए मंत्री का आभार व्यक्त किया और यह इच्छा जताई कि वह अपने साथी के साथ खुद ही उपचार के लिए अस्पताल जाना चाहता है.