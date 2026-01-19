ETV Bharat / state

दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है उत्तर भारत का ये एकमात्र राहु मंदिर, मंत्री ने किया सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि पूजन

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था

Rahu Temple in Paithani
पैठाणी का राहु मंदिर (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026

Updated : January 19, 2026

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं के कारण वीआईपी जिला कहलाता है तो यहां एक से बढ़कर प्रतिष्ठित मंदिर और शिवाले भी हैं. तारकेश्वर महादेव मंदिर, श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर, मां धारी देवी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, मां ज्वाल्पा देवी मंदिर, नागदेव मंदिर, क्यूंकालेश्वर मंदिर, कंडोलिया बाबा मंदिर और सिद्धबली बाबा के मंदिर यहां की विशिष्ट पहचान हैं. जिले के थलीसैंण ब्लॉक में स्थित राहु मंदिर की प्रसिद्धि भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है.

पैठाणी राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन: पैठाणी स्थित पौराणिक एवं आस्था के प्रमुख केंद्र राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों हेतु 1 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित योजना का क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधिवत भूमि पूजन कर शुभारंभ किया है. डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र को तीर्थाटन एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से नई पहचान देने के उद्देश्य से क्षेत्र में सुनियोजित पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है.

Rahu Temple in Paithani
उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर उत्तराखंड में है (Photo- ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ये कहा: कैबिनेट मंत्री धन सिंह ने बताया कि-

धर्मशाला मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. आगामी दो वर्षों के भीतर क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
-डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री-

उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर पैठाणी में है: गौरतलब है कि राहु मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अब देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु राहु दोष की शांति के लिए यहां पहुंच रहे हैं. मान्यता है कि यह मंदिर पूरे भारत में राहु देव को समर्पित सिर्फ दूसरा मंदिर है, जिसके चलते इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. मंदिर समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि राहु दोष से पीड़ित लोग यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर राहत महसूस करते हैं. इसी विश्वास के चलते दूर-दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा के लिए आ रहे हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है. साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धर्मशाला, उचित पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना पर भी काम किया जा रहा है. पहले की तुलना में अब यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में धीरे-धीरे उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है.

Rahu Temple in Paithani
राहु मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठाणी में स्थित है (Photo- ETV Bharat)

यहां राहु दोष से मिलती है स्थाई मुक्ति: अगर जीवन में बार-बार रुकावटें आ रही हों, मेहनत के बावजूद सफलता हाथ न लग रही हो और मन अशांत रहता हो, तो ज्योतिष के अनुसार इसका कारण राहु दोष हो सकता है. ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड का एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर लोगों की आस्था का सबसे बड़ा सहारा बन रहा है, जहां राहु दोष से स्थायी मुक्ति मिलने की मान्यता है. यह अद्भुत मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसैंण विकासखंड स्थित पैठाणी गांव में पर्वतीय अंचल की गोद में स्थित है. चारों ओर घने जंगल, शांत वातावरण और दिव्य ऊर्जा से भरपूर यह स्थान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है.

Rahu Temple in Paithani
इस राहु मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी (Photo- ETV Bharat)

राहु दोष से होती हैं ये परेशानियां: हर वर्ष यहां देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु राहु दोष के निवारण के लिए पहुंचते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में राहु दोष होने से व्यक्ति मानसिक तनाव, आर्थिक हानि, पारिवारिक कलह और कार्यों में असफलता का सामना करता है. ऐसे लोग चाहे जितना प्रयास कर लें, सफलता उनसे दूर ही रहती है. इसी कारण राहु दोष से ग्रसित लोग पैठाणी स्थित इस मंदिर में आकर विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां राहु देव के साथ भगवान शिव भी विराजमान हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से राहु देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और दोष शांत हो जाता है. मंदिर में अखंड ज्योति वर्षभर जलती रहती है, जो इसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है.

Rahu Temple in Paithani
मंत्री धन सिंह रावत ने राहु मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया (Photo- ETV Bharat)

ये है राहु मंदिर की पौराणिक मान्यता: पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत निकला, तब राहु ने छल से अमृत पी लिया. यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया. कहा जाता है कि राहु का कटा हुआ सिर, इसी स्थान पर आकर गिरा, जिसके बाद यह क्षेत्र अत्यंत प्रभावशाली बन गया.

आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था यहां राहु मंदिर: धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा पर आए, तब उन्हें इस क्षेत्र में राहु के प्रभाव का आभास हुआ. इसके बाद उन्होंने यहां भगवान शिव और राहु का मंदिर स्थापित करवाया. मंदिर के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है, उन पर आज भी राहु के कटे हुए सिर और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की नक्काशी देखी जा सकती है. मंदिर परिसर के भीतर और बाहर कई देवी-देवताओं की प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियां स्थापित हैं, जो इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को और भी बढ़ाती हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहां कभी खाली नहीं जाती. आज पैठाणी गांव राहु दोष निवारण का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका है. यहां आने वाले भक्त न केवल पूजा-पाठ करते हैं, बल्कि इस क्षेत्र की शांति, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं.

तमिलनाडु में भी है राहु मंदिर: भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी राहु का मंदिर है. ये मंदिर कुंभकोणम के पास थिरुनागेश्वरम में है. राहु मंदिर को यहां नागनाथर मंदिर भी कहते हैं. नवग्रहों से जुड़े इस राहु मंदिर में शिवलिंग के रूप में राहु की पूजा होती है. उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पैठाणी स्थित राहु मंदिर में भगवान शिव के साथ राहु की पूजा की जाती है. तमिलनाडु के थिरुनागेश्वरम राहु मंदिर में नवग्रहों से संबंधित राहु पूजा, राहु दोष निवारण के लिए की जाती है.

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. ETV Bharat इस जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

