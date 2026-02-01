मंत्री दीपिका सिंह पांडेय की तीखी प्रतिक्रिया, बोलीं- मध्यम वर्ग और झारखंड के लिए निराशाजनक है बजट
आम बजट को लेकर मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बजट को निराशानजनक बताया है.
रांची: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड सरकार की मंत्री ने कड़ी आलोचना की है. झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने इस बजट को आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए निराशाजनक बताया है.
उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों को लुभाने वाला जरूर दिखता है, लेकिन हकीकत में इसमें न तो मध्यम वर्ग के लिए कोई ठोस राहत है और न ही गरीबों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है. मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर बार की तरह इस बार भी अन्य राज्यों को प्राथमिकता देते हुए झारखंड की अनदेखी कर रही है.
उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है. इस बजट में भी राज्य को कोई विशेष पैकेज या सहायता नहीं दी गई है, जिससे झारखंड के विकास कार्यों को गति मिल सके.
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष अपने बकाया राशि को लेकर कई बार प्रस्ताव रखा और भुगतान की मांग की, लेकिन उस पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया. मंत्री के अनुसार, केंद्र पर झारखंड का जो बकाया है, अगर वह समय पर मिल जाता, तो राज्य में ग्रामीण विकास, सड़क, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती मिल सकती थी.
दीपिका पांडेय सिंह ने यह भी कहा कि बजट में टैक्स से जुड़े प्रावधानों को लेकर मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी है. महंगाई के इस दौर में आम परिवार राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बजट में ऐसा कोई ठोस कदम नजर नहीं आया, जिससे मध्यम वर्ग की जेब पर बोझ कम हो सके. उन्होंने कहा कि केवल आंकड़ों और घोषणाओं से जनता को भ्रमित किया जा रहा है.
गरीबों को लेकर बजट पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाले प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आते. रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बजट कमजोर साबित हुआ है.
केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए दीपिका सिंह पांडेय ने कहा कि देश को तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है, जहां राज्यों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर किया जा रहा है और फैसले एकतरफा लिए जा रहे हैं.
मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार आगे भी राज्य के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाती रहेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और विकास के नाम पर किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.
झारखंड सरकार की मंत्री ने केंद्रीय बजट को राज्य के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे आम जनता, मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए निराशाजनक करार दिया है. अब आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है.
