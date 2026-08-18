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छात्र हित में हेमंत सरकार ने लिया ऐतिहासिक और बड़ा फैसला, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की सराहना

रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सीजीएल परीक्षाएं रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले की सराहना की है.

Minister Deepika Pandey Singh welcomed Hemant government decision to cancel CGL exams In Ranchi
सीएम के साथ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 1:50 AM IST

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रांची: झारखंड के आंदोलित छात्रों के मांगों के अनुरूप 14वीं JPSC, JSSC-CGL सहित TDPL द्वारा लिए गए सभी परीक्षाओं को रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय की सराहना मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की है.

छात्र आंदोलन के बाद सरकार द्वारा गठित समिति की सदस्य सह मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने हेमंत सरकार के इस फैसले को राज्यहित, छात्र हित में लिया गया एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय बताया है.

उन्होंने कहा कि अब तक छात्रों के भविष्य के साथ पूर्व की सरकारों ने प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर सिर्फ ठगा था. वहीं वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार ने जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर देश के सामने एक नजीर पेश की है.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का झारखंड में आंदोलनरत छात्रों को समर्थन और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय का सुखद परिणाम सामने आया है. मंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं-छात्रों के हितों को देखते हुए ना सिर्फ JPSC 14, बैकलॉग 2023-2025, JSSC-CGL और TDPL के द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है.बल्कि वर्ष 2014 से अब तक हुई सभी नियुक्ति क़्क़ प्रक्रिया की सरकार जांच भी कराने जा रही है.

हेमंत कैबिनेट का ये फैसला राज्य के छात्र-युवाओं के भविष्य के प्रति गठबंधन वाली सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है. राज्य में बेहतर परीक्षा व्यवस्था लागू करने और परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव को लेकर भी राज्य सरकार गंभीर है. सरकार के द्वारा रिफॉर्म को लेकर गठित कमेटी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, बुद्धिजीवियों, छात्रों के सुझाव के साथ आगे बढ़ेगी.

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