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कांग्रेस की मुहिम "छात्रों की गूंज", रांची के नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल पहुंचकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्रों से किया संवाद

कांग्रेस की मुहिम छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्रों के साथ संवाद किया.

Chhatron Ki Gunj Program in Ranchi
रांची के नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल में छात्रों से संवाद करतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
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रांची: पेपर लीक, शिक्षा नीति और छात्रों के कई मुद्दों को केंद्र में रखकर कांग्रेस की ओर से लगातार "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम आयोजित की जा रही है. इस मुहिम के तहत रांची के हरमू स्थित नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में " विद्यार्थी संवाद " का आयोजन किया गया. इस संवाद कार्यक्रम को राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने संबोधित किया.

पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना

इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज देश के युवाओं का भविष्य पेपर लीक के जंजाल में फंस कर तबाह हो रहा है और राज सिंहासन पर बैठी तानाशाही नरेंद्र मोदी सरकार बेपरवाह होकर चैन की नींद सो रही है. ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही हिंदुस्तान की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी ?

छात्रों संग मंत्री ने किया संवाद

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक तरीके से युवाओं की लड़ाई जीतने के साथ उनका हक दिलाने का काम करेगी. नवीन सरना कॉलेज छात्रावास के छात्रों के साथ संवाद के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों की तैयारी और कम संसाधन में शिक्षा ग्रहण करने की तमाम चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई .

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज केंद्र में छात्रों के मुद्दे पर असंवेदनशील सरकार बैठी हुई है, जिसका नाता ना तो देश के युवाओं से है और ना उनके रोजगार से है. देश के युवा महंगी होती शिक्षा व्यवस्था में जब दिन-रात मेहनत करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं, तब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने से पहले पेपर लीक का समाचार प्राप्त होता है.

"केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है"

उन्होंने कहा कि साल 2016 से अब तक पेपर लीक के 152 मामले सामने आ चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि देश के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खेल रही है. आज काबिलियत के दम पर नहीं, बल्कि पेपर लीक के दम नौकरी बांटने की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है. उन्होंने कहा कि देश के भविष्य की लड़ाई में कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है.

"नौजवानों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी कांग्रेस"

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नेता नहीं हैं. संसद में उन्हें बोलने से रोका जाता है , उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष होने का हक उन्हें सदन में नहीं मिलता इसके बावजूद राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता के सवाल और छात्र-नौजवानों के हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसदों के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जान चुका है. कांग्रेस जनता की आवाज उठाने या लाठी खाने को तैयार है, पर इस लड़ाई में सबको अपना योगदान देना होगा. फिर वो चाहे आंदोलन में शामिल हो कर या उसका समर्थन कर के. जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा. जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक सड़क से संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगी.

Chhatron Ki Gunj Program in Ranchi
रांची के नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल में छात्रों के साथ मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)

छात्रों ने मौजूदा परीक्षा प्रणाली की निंदा की

विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में छात्रावास के इन्द्रनाथ उरांव और सुमित उरांव ने मौजूदा परीक्षा प्रणाली की कड़े शब्दों में निंदा की. छात्रों ने कहा कि पेपर लीक का दर्द आर्थिक-सामाजिक स्तर पर संघर्ष कर परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता. आज पेपर लीक की लंबी फेहरिस्त होने के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री बेशर्मी के साथ बयानबाजी कर रहे हैं.

केंद्र सरकार से देश के युवाओं का भरोसा उठ चुका है और अब अगर कोई युवाओं को उनका हक दिला सकता है तो वो राहुल गांधी हैं. संवाद कार्यक्रम में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज उरांव, राजेश सिन्हा उर्फ सन्नी, समीर हांसदा, बसंत उरांव, संजय उरांव, कमल उरांव, राजू उरांव, प्रदीप उरांव सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे.

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