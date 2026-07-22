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कांग्रेस की मुहिम "छात्रों की गूंज", रांची के नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल पहुंचकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्रों से किया संवाद

रांची के नवीन सरना कॉलेज हॉस्टल में छात्रों से संवाद करतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )