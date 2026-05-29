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रांची में प्रदेश प्रभारी से मिलीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, क्षेत्रीय भाषा संबधी सुझाव को लेकर के राजू को सौंपा पत्र

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने के राजू को सौंपा पत्र ( Etv Bharat )

रांची: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी और AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने संबंधी लिखित सुझाव सौंपा.

मंत्री ने के. राजू को सौंपा पत्र

के. राजू को सौंपे गए पत्र में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि साल 2008, 2012 और 2016 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में अंगिका, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था लेकिन वर्तमान अधिसूचना में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है.

प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजातीय भाषा को मिले उचित स्थान

पत्र में कहा गया है कि भाषा लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है. आज की युवा पीढ़ी को क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए. ऐसे में ये जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के विकल्प को बढ़ाया जाए लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में राज्य की क्षेत्रीय भाषा की सूची से न सिर्फ अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली को हटाया गया है बल्कि असुर, बिरहोर, मालतो जैसी कई भाषाओं को जनजातीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है.