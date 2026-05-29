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रांची में प्रदेश प्रभारी से मिलीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, क्षेत्रीय भाषा संबधी सुझाव को लेकर के राजू को सौंपा पत्र

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने के राजू को प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने संबंधी लिखित सुझाव सौंपा है.

Minister Deepika Pandey Singh handing over a letter to K. Raju.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने के राजू को सौंपा पत्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 8:23 PM IST

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रांची: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी और AICC के विशेष आमंत्रित सदस्य के. राजू को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने संबंधी लिखित सुझाव सौंपा.

मंत्री ने के. राजू को सौंपा पत्र

के. राजू को सौंपे गए पत्र में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि साल 2008, 2012 और 2016 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में अंगिका, भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था लेकिन वर्तमान अधिसूचना में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है.

प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजातीय भाषा को मिले उचित स्थान

पत्र में कहा गया है कि भाषा लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है. आज की युवा पीढ़ी को क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए. ऐसे में ये जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के विकल्प को बढ़ाया जाए लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में राज्य की क्षेत्रीय भाषा की सूची से न सिर्फ अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली को हटाया गया है बल्कि असुर, बिरहोर, मालतो जैसी कई भाषाओं को जनजातीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया है.

कुरमाली के साथ ही अन्याय!

पत्र में आगे लिखा गया है कि इस मामले में गौर करने वाली बात ये है कि संथाल परगना के किसी भी जिले में क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुरमाली को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लाखों में है.

झारखंड की भाषाई विविधता का सम्मान

झारखंड की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उनकी उपेक्षा राज्य की समृद्ध विरासत और भाषाई पहचान के साथ अन्याय है. ऐसे में इन भाषाओं पर समग्र विचार करते हुए 2026 के झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करके परीक्षा आयोजित की जाए.

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झारखंड की सांस्कृतिक विविधता
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