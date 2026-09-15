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रांची में इंजीनियर्स डे समारोह, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एम विश्वेश्वरैया को दी श्रद्धांजलि

एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देती दीपिका पांडे सिंह ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ ने 59वें इंजीनियर्स डे एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 165वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया. समारोह में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुईं.

महान अभियंता को नमन, राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान

इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महान अभियंता एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय रहा है. उनके कार्य और दूरदृष्टि के कारण आज भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है. उन्होंने कहा कि इंजीनियर किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होते हैं.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का बयान (ETV Bharat)

गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ संरचनाओं पर जोर

मंत्री ने कहा कि झारखंड में ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जो जनता के लिए उपयोगी, मजबूत और टिकाऊ हों. निर्माण कार्य इस सोच और मजबूती के साथ किए जाएं, जिसकी चर्चा 100 वर्ष बाद भी हो. उन्होंने बताया कि झारखंड प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अपेक्षाकृत सुरक्षित राज्य है. ऐसे में यहां बनने वाली संरचनाओं में गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.

रांची में इंजीनियर्स डे समारोह के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित अन्य (ETV Bharat)

अनुशासन, गुणवत्ता और समयबद्धता का आह्वान

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इंजीनियरों से अनुशासन, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हों और कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए. साथ ही, डीपीआर में बार-बार संशोधन की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए योजना निर्माण के स्तर पर ही तकनीकी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए.