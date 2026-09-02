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दिल्ली दौरे पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, आला कमान को कराया झारखंड की स्थिति को अवगत

मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की.

इस दौरान उन्होंने दोनों वरिष्ठ नेताओं से झारखंड में कांग्रेस में संगठन विस्तार, संगठन की मजबूती, सरकार के कामकाज, जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस की पहल और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की.

केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा हालात से कराया अवगत

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा राजनीतिक विषयों से अवगत कराया. SIR प्रक्रिया में जनता के सामने चुनौतियों, मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने और बीजेपी के षडयंत्र को मात देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तमाम विषयों पर कांग्रेस की भूमिका के साथ- साथ भविष्य का मार्गदर्शन भी किया गया.