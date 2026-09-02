दिल्ली दौरे पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, आला कमान को कराया झारखंड की स्थिति को अवगत
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई नेताओं से मुलाकात की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 2, 2026 at 9:06 PM IST
रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की.
इस दौरान उन्होंने दोनों वरिष्ठ नेताओं से झारखंड में कांग्रेस में संगठन विस्तार, संगठन की मजबूती, सरकार के कामकाज, जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस की पहल और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की.
दिल्ली में आज आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आत्मीय भेंट हुई।— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) September 2, 2026
संगठन, जनहित और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को लेकर उनके मार्गदर्शन एवं विचारों से नई ऊर्जा और दिशा मिली।@kharge pic.twitter.com/BoLY5Kk5CC
केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा हालात से कराया अवगत
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को मौजूदा राजनीतिक विषयों से अवगत कराया. SIR प्रक्रिया में जनता के सामने चुनौतियों, मतदान का अधिकार सुरक्षित रखने और बीजेपी के षडयंत्र को मात देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई. केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तमाम विषयों पर कांग्रेस की भूमिका के साथ- साथ भविष्य का मार्गदर्शन भी किया गया.
झारखंड में कांग्रेस संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा
इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के दोनों राष्ट्रीय और अनुभवी नेताओं से मुलाकात के दौरान झारखंड में कांग्रेस संगठन के विस्तार और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिसका लाभ आने वाले दिनों में झारखंड कांग्रेस को मिलेगा. मुलाकात के दौरान दीपिका पांडेय सिंह ने पार्टी के दोनों वरीय नेताओं को झारखंड की ज्वलंत मुद्दों से भी अवगत कराया.
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