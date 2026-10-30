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रांची में राज्य स्तरीय DISHA की बैठकः विकास योजनाओं की समीक्षा में सख्त हुईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

राज्य स्तरीय DISHA की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा में मंत्री समेत अन्य ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और उनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है.

राजधानी के प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी में राज्य स्तरीय DISHA यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की. मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विकास योजनाओं की समीक्षा केवल कागजों पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. उन्होंने लंबित योजनाओं और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को तत्काल दूर करने को कहा है.