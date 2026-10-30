रांची में राज्य स्तरीय DISHA की बैठकः विकास योजनाओं की समीक्षा में सख्त हुईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
(DISHA meeting in Ranchi) रांची में राज्य स्तरीय DISHA की बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विकास योजनाओं की समीक्षा की. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.
Published : October 30, 2026 at 10:02 PM IST
रांचीः झारखंड में केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने और उनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है.
राजधानी के प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी में राज्य स्तरीय DISHA यानी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की. मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विकास योजनाओं की समीक्षा केवल कागजों पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं. उन्होंने लंबित योजनाओं और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को तत्काल दूर करने को कहा है.
PMAY से VB-G-RAM-G तक योजनाओं की समीक्षा
बैठक में ग्रामीण आवास, रोजगार, आजीविका, जल संसाधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं पर विशेष चर्चा हुई. संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी दी. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, VB-G-RAM-G, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना समेत अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई.
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे होने चाहिए. इसके लिए स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग और लंबित कार्यों का तेजी से निष्पादन जरूरी है. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी जताई कि कई बार योजनाओं का काम पूरा हो जाने के बावजूद संबंधित राशि का भुगतान या निर्गमन लंबित रहता है. उन्होंने ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया.
लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारी क्षेत्र में करें काम
इस बैठक में समिति के गैर-सरकारी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हो रही परेशानियों को सामने रखा. उन्होंने तकनीकी समस्याओं, प्रशासनिक बाधाओं और योजनाओं का लाभ लेने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया.
इन शिकायतों और सुझावों पर गंभीरता दिखाते हुए दीपिका पांडेय सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों को केवल कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय जमीनी स्तर पर जाकर समस्याओं की वास्तविक स्थिति समझनी होगी और उनका समाधान करना होगा.
केंद्र से नई योजनाओं की स्वीकृति लेने की तैयारी
बैठक में मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी तालमेल मजबूत करें. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को विस्तार देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया.
मंत्री ने कहा कि झारखंड के समग्र और समावेशी विकास के लिए अधिक से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति हासिल करने की दिशा में विभाग ठोस पहल करें. इसके लिए सभी संबंधित विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर नए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें. उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं को लागू करने से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार होंगे.
राज्य स्तरीय DISHA समिति की इस बैठक में राजमहल सांसद विजय हांसदा, देवघर विधायक सुरेश पासवान, धनबाद विधायक राज सिन्हा, मनोहरपुर विधायक जगत माझी और जमुआ विधायक मंजू कुमारी शामिल हुए. इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि, समिति के नामित गैर-सरकारी सदस्य तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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