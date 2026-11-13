ETV Bharat / state

मंत्री की पहल से ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, VB-G RAM G के तहत 12,500 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी (VB-G RAM G) के अंतर्गत राज्य में 12,500 किलोमीटर जी.एस.बी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में विभाग द्वारा उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है. जो अब तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई हैं या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं.