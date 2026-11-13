मंत्री की पहल से ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, VB-G RAM G के तहत 12,500 किमी सड़क निर्माण का लक्ष्य
झारखंड में मंत्री की पहल पर प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 13, 2026 at 5:30 PM IST
रांची: झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी (VB-G RAM G) के अंतर्गत राज्य में 12,500 किलोमीटर जी.एस.बी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में विभाग द्वारा उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है. जो अब तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई हैं या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हैं.
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत मुख्य रूप से जी.एस.बी. (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों का निर्माण किया जाएगा. इसका उद्देश्य सड़क संपर्क से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और उन्हें मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ना है. इससे दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ने के साथ ग्रामीण आबादी की बाजार, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी.
किस जिले में कितना जी.एस.बी. (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़क निर्माण
VB-G RAM G के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 12,500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिलेवार लक्ष्य में पूर्वी सिंहभूम में 1,400 किलोमीटर, पलामू में 1,100 किलोमीटर, गढ़वा में 1,000 किलोमीटर, चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल है.
पश्चिमी सिंहभूम के लिए 750 किलोमीटर और हजारीबाग के लिए 700 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वहीं बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर, लोहरदगा और सिमडेगा में 500-500 किलोमीटर, जबकि देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां में 400-400 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह रांची और पाकुड़ जिले में 300-300 किलोमीटर, गुमला और गिरडीह में 350-350 किलोमीटर, दुमका और धनबाद में 200-200 किलोमीटर, रामगढ़ में 100 किलोमीटर, साहिबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया गया है.
गांव को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना पहला लक्ष्य- दीपिका पांडेय सिंह
राज्य की ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में है. सड़क संपर्क मजबूत होने से किसानों को अपनी उपज, सब्जियां, फल, लघु वनोपज और अन्य उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी. इससे आवागमन का समय और परिवहन लागत कम होगी साथ ही ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.
उन्होंने कहा कि VB-G RAM G के तहत 12,500 किलोमीटर जी.एस.बी. सड़कों का लक्ष्य राज्य के उन गांवों तक विकास की पहुंच बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास है, जो अब तक बेहतर सड़क संपर्क से वंचित रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए, ताकि तैयार होने वाली सड़कें टिकाऊ हों और ग्रामीणों को लंबे समय तक उनका लाभ मिल सके.
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