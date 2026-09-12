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हुनर को बाजार-कारीगरों को बेहतर दाम! रांची में शुरू हुआ ‘ग्रामीण भारत महोत्सव’

रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया ( ETV Bharat )

महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण विकास और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा देने वाली नाबार्ड के कार्यों की प्रशंसा की. साथ ही कहा कि ग्रामीण विकास का वास्तविक उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करना है. उनके मुताबिक, ऐसे मंच कारीगरों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करते हैं. इससे कारीगर अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बनती है.

झारखंड ग्रामीण भारत महोत्सव में हस्तकरघा, हस्तशिल्प और कई तरह के पारंपरिक ग्रामीण उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं. खास बात यह है कि महोत्सव में आनेवाले लोग इन उत्पादों को सीधे कारीगरों और उत्पादक समूहों से खरीद सकते हैं. इससे खरीददारों को उत्पादों से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा. वहीं ग्रामीण उत्पादकों को अपने सामान के लिए बाजार और प्रत्यक्ष ग्राहक मिलेंगे.

आगामी 20 सितंबर तक चलने और नाबार्ड के झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया. रांची के पांच सितारा होटल में आयोजित इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है.

रांची: ग्रामीण भारत के साथ साथ ग्रामीण झारखंड की पारंपरिक कला, शिल्प और हुनर को बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से आज शुक्रवार से रांची में ‘ग्रामीण भारत महोत्सव झारखंड 2026’ का शुभारंभ हुआ.

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पारंपरिक कौशल को व्यापक स्तर पर बाजार से जोड़ने के साथ उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश की पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी भूमिका निभाते हैं.

रांची में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया (ETV Bharat)

मजबूत बाजार संपर्क बनाने की कोशिश- दीपमाला घोष

नाबार्ड झारखंड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने इस मौके पर कहा कि यह महोत्सव ग्रामीण उत्पादकों के लिए मजबूत बाजार संपर्क विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है. उन्होंने जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों के प्रोत्साहन और कारीगरों तथा स्वयं सहायता समूहों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए मंच उपलब्ध कराने की पहल को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित होने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव विविध ग्रामीण उत्पादों को बड़े उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाने और पारंपरिक कौशल को स्थायी आजीविका में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

नंदिनी गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण भारत महोत्सव में 20 सितंबर तक खरीदारी और ग्रामीण हुनर से जुड़ने का मौका राजधानीवासियों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण कारीगरों को ऐसे मंच मिलना जरूरी है, जहां उन्हें व्यापक पहचान मिले और वे नए उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ सकें. ‘हुनर से समृद्धि तक’ की भावना के साथ आयोजित यह महोत्सव 11 से 20 सितंबर 2026 तक चलेगा. आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण भारत के पारंपरिक हुनर और उत्पादों को बाजार व उपभोक्ताओं से जोड़ते हुए सतत ग्रामीण समृद्धि की दिशा में अवसर तैयार करना है.

क्यों खास है यह महोत्सव

कई मायने में यह महोत्सव बेहद खास है क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण कारीगरों और उत्पादकों की भागीदारी. हस्तकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी, ग्राहकों को कारीगरों और उत्पादक समूहों से सीधे खरीदारी का अवसर के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमों को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया है. इस महोत्सव में झारखंड के जीआई-टैग प्राप्त उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की गई है.

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