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कोल्हान विश्वविद्यालय में मुखिया सम्मेलन: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह बोलीं- मुखिया पंचायत के मुख्यमंत्री समान

चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन का उद्घाटन मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया.

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मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 7:33 PM IST

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चाईबासा: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सोमवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कोल्हान प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि 'राज्य के मुखिया अपने पंचायत के मुख्यमंत्री की तरह हैं'.

गांवों के विकास की रीढ़ हैं मुखिया

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया गांवों के विकास की रीढ़ हैं. उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद पहली बार 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सबसे अधिक राशि दी जा रही है. अगले 10 से 15 दिनों में राज्य वित्त आयोग की राशि पंचायतों तक पहुंच जाएगी. इस बार प्रत्येक पंचायत को औसतन करीब 52 लाख रुपये मिलने जा रहे हैं.

जानकारी देतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Etv bharat)

पंचायत प्रतिनिधियों के सामने चुनौतियां कम नहीं

मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं लेकिन वे कठिन परिस्थितियों में भी समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं. कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई मुखियाओं को सम्मानित भी किया गया. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर भी उत्कृष्ट पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान राशि देने का निर्णय लिया गया है.

बिना ग्राम सभा की सहमति के नहीं लागू होगी कोई योजना

पेसा कानून का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में इसकी नियमावली तय नहीं हो पाई थी लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे लागू कर पारंपरिक ग्राम सभाओं को मजबूत अधिकार दिए हैं. उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाना जरूरी है और अब बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई योजना लागू नहीं होगी. इसके साथ ही पहली बार महिलाओं को ग्राम सभा में सचिव बनने का अधिकार दिया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है.

वार्ड सदस्यों की भूमिका पर विचार विमर्श जारी

उन्होंने आगे बताया कि विभाग पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों को लेकर भी गंभीर है. पंचायतों को मिलने वाली राशि का 15 प्रतिशत पंचायत समिति सदस्यों को विकास कार्यों के लिए दिया जाता है. वहीं वार्ड सदस्यों की भूमिका को लेकर भी विचार-विमर्श जारी है.

पंचायत स्तर पर दूर करनी होगी जल समस्या

जल संकट को लेकर मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में यह एक बड़ी चुनौती है, जिसे पंचायत स्तर पर ही हल करना होगा. इसके लिए पंचायतों को मिलने वाली राशि से चापानल मरम्मत और पानी के टैंकर की व्यवस्था की जा सकती है. सम्मेलन में सांसद जोबा मांझी, विधायक सोना राम सिंकू और राजेश्वरी बी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे. इसके साथ ही विभिन्न पंचायतों से आए मुखियाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार द्वारा दी जा रही राशि के लिए आभार भी जताया.

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