ग्रामीण विकास मंत्री ने की बड़ी घोषणा, पंचायत और शहर को मिलेगा राज्य के राजस्व का 4 प्रतिशत
लोहरदगा में वाटरशेड महोत्सव के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अमृत सरोवर का लोकार्पण किया.
Published : November 20, 2025 at 7:33 PM IST
लोहरदगा : जिले में राज्य स्तरीय वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया. जिसमें झारखंड सरकार की पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह शामिल हुईं. इस कार्यक्रम में मंत्री ने राज्य के विकास को लेकर बड़ी घोषणा की.
कुडू प्रखंड के उमरी में कार्यक्रम में शामिल हुईं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में जल छाजन मिशन और पीएमकेएसवाई से 40,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर कृषि कार्य संभव हुआ है. परिणाम यह हुआ है कि किसान अब तीन सीजन में फसल ले पा रहे हैं. यही नहीं भूगर्भ जलस्तर में चार से 10 फीट का सुधार हुआ है.
मंत्री ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गांव और शहर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है. हमने यह फैसला किया है कि राज्य सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका 4% हम गांव और शहर के विकास को लेकर देंगे. जिससे विकास को रफ्तार मिल सकेगी.
मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15वीं वित्त आयोग की जो राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी थी और जो इसे लेकर हमसे सवाल पूछे गए थे, हमने उसका जवाब दे दिया है. जल्द ही 15वीं वित्त आयोग की राशि भी पंचायत को मिलेगी. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने जल ही जीवन है का नारा दिया. इसके अलावे पोर्टल लॉन्च किया गया और मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ. जल छाजन में बेहतर कार्य के लिए चार किसानों को सम्मानित किया गया. साथ ही डब्ल्यूडीसी वन में जामताड़ा, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम को और डब्ल्यूडीसी टू में सरायकेला, हजारीबाग एवं रांची जिला को बेहतर जन भागीदारी के लिए पुरस्कृत किया गया.
