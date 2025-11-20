ETV Bharat / state

ग्रामीण विकास मंत्री ने की बड़ी घोषणा, पंचायत और शहर को मिलेगा राज्य के राजस्व का 4 प्रतिशत

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ( ईटीवी भारत )