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जंतर-मंतर आंदोलन में घायल हुईं नूतन से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की मुलाकात, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

अस्पताल में भर्ती नूतन कुमारी टोप्पो से मुलाकात करतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और मंत्री योगेंद्र प्रसाद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:राज्य की ग्रामीण विकास , ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आज बुधवार को दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान घायल हुईं नूतन कुमारी टोप्पो से रांची में मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी नूतन कुमारी टोप्पो से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना. इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि वह हर तरह से नूतन के साथ हैं.

नूतन कुमारी टोप्पो दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान ना सिर्फ पुलिस की बर्बरता की शिकार हुईं, बल्कि वो पैलेट गन का भी निशाना बनीं थी. राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नूतन कुमारी की जुबानी प्रदर्शन के क्रम में पुलिस के द्वारा लड़कियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार की जानकारी ली.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं की पीड़ा और सालों की मेहनत को गंभीरता से नहीं लिया. 152 पेपर लीक इस सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत हैं. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को जनसरोकार के मुद्दे पर आगे भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सबको सजग रहना होगा. उन्होंने कहा कि देश के छात्रों-नौजवानों की इस लड़ाई में कांग्रेस हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. इस मौके पर कांग्रेस रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा और पार्टी के दूसरे साथी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर नूतन से मिले मंत्री योगेंद्र प्रसाद

झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची स्थित ग्लोबल अस्पताल में भर्ती नूतन कुमारी टोप्पो से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुईं झारखंड की बेटी और आदिवासी छात्रा नूतन टोप्पो से मुलाकात के बाद योगेंद्र महतो ने नूतन कुमारी टोप्पो का इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली और नूतन कुमारी टोप्पो के स्वास्थ्य का हालचाल जाना.