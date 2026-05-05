पलामू में मुखिया सम्मेलन में मंत्री ने की घोषणा, झारखंड में मुखिया का बढ़ेगा मानदेय और तय समय पर होंगे पंचायत चुनाव
पलामू में मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महत्वपूर्ण घोषणा की.
Published : May 5, 2026 at 6:13 PM IST
पलामूः झारखंड में मुखिया का मानदेय बढ़ाने वाला है. राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठा रही है और राज्य में पंचायत चुनाव भी समय पर होंगे. पंचायत चुनाव में पेसा कानून को ध्यान रखा जाएगा और ओबीसी आरक्षण को भी लागू किया जाएगा. यह घोषणा झारखंड सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पलामू में की है. पलामू में मंगलवार को पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था. सम्मेलन में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी बी ने भाग लिया.
मुखिया को मिलेगा सम्मानजनक मानदेयः दीपिका पांडेय सिंह
वहीं सम्मेलन उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में पंचायत को सशक्त बनाया जा रहा है. मुखिया को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए. झारखंड की सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और प्रस्ताव भी तैयार किया है. मंत्री ने कहा कि 2027 में निर्धारित समय पर पंचायत चुनाव होंगे. चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है , पेसा कानून, एससी-एसटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का भी ध्यान रखा जाना है. ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जाएंगे.
पदाधिकारियों को मंत्री ने दी चेतावनी
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वैसे लोग जो मुखिया का डिजिटल सिग्नेचर अपने पास रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शिकायत मिली है कि मुखिया का डिजिटल सिग्नेचर पदाधिकारी या पंचायत सचिव अपने पास रखते हैं. दो चार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सब ठीक हो जाएगा.
पलामू में हो रहे विकास के कार्यः राधाकृष्ण किशोर
वहीं सम्मेलन में सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुखिया के सम्मान के अनुसार उनका मानदेय मिलना चाहिए. पंचायत में मुखिया के अलावा अन्य कर्मी भी तैनात होते हैं, लेकिन गड़बड़ी होने पर सिर्फ मुखिया के खिलाफ एफआईआर हो रही है. मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में पलामू में पहली बार प्रशासन नजर आ रहा है और काम हो रहा है.
बेहतर काम करने वाले मुखिया सम्मानित
सम्मेलन में पलामू, गढ़वा और लातेहार में बेहतर काम करने वाले मुखिया को सम्मानित भी किया गया. इस दौरान पलामू के डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीडीसी जावेद हुसैन, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे.
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