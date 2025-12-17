ETV Bharat / state

बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में बहुत कुछ बदल जाएगा, मंत्री ने दी पूरी जानकारी

2026 में बिहार पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान फैसियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल होगा. सभी 6 पदों पर ईवीएम से वोटिंग होगी. पढ़ें विस्तार से

MINISTER DEEPAK PRAKASH
मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 7:59 AM IST

7 Min Read
रिपोर्ट : कृष्णनंदन

पटना : बिहार में अगले वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं. इस बार का पंचायत चुनाव अलग होगा क्योंकि राज्य की सभी पंचायत स्तर की आरक्षित सीटें बदल जाएंगी. बिहार में पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय होता है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है.

बिहार में 8053 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समिति और 38 जिला परिषदें हैं. वहीं 8053 ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या लगभग 1.15 है. पंचायती विभाग के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या 2.48 लाख है, जिसमें पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति और जिला पार्षद शामिल हैं.

Minister Deepak Prakash
अपने काम में एक्टिव मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

50% महिला आरक्षण की सीटें बदल जाएंगी : बिहार में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंचायत चुनाव में 50% महिला आरक्षण है. ऐसे में यह तय है कि वर्तमान में जहां महिला पंचायत प्रतिनिधि है वहां इस बार चुनाव में पुरुष उम्मीदवार होंगे और जहां पुरुष प्रतिनिधि हैं वहां इस बार महिला उम्मीदवार होंगी.

आरक्षण का प्रावधान महिला के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और कहीं-कहीं ईबीसी के लिए भी है. हालांकि यह तय है कि इस बार बिना नये परिसीमन के प्रावधानों के ही 2011 के जनगणना के अनुरूप पंचायत चुनाव होगा. इसकी पुष्टि राज्य के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में की.

मंत्री दीपक प्रकाश से खास बातचीत (ETV Bharat)

'हर 10 साल में बदलता है आरक्षित सीट' : पंचायत चुनाव 2026 के संबंध में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि आरक्षण का एक रोस्टर है. पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान है कि हर 10 साल पर आरक्षित सीटों में बदलाव होता है. इस बार भी आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा और रोस्टेड तैयार करने में राज्य निर्वाचन आयोग इसमें लगा हुआ है.

''परिसीमन में इस चुनाव में बदलाव नहीं होना है क्योंकि जनगणना का नया डाटा नहीं है. 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था. इसलिए परिसीमन में बदलाव नहीं होगा लेकिन आरक्षण के रोस्टर में बदलाव होगा. चुनाव ही सही समय पर होगा. पिछले चुनाव के प्रतिनिधियों का कार्यकाल चल रहा है और 5 साल पूरा होने तक चुनाव संपन्न हो जाएगा.''- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

सभी के पद के लिए ईवीएम का होगा इस्तेमाल : दीपक प्रकाश ने बताया कि इस बार चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना है. सभी छह पोस्ट के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा. एक कंट्रोल यूनिट रहेगा और बैलट यूनिट 6 ही रहेंगे. यह एक अच्छी कहानी है और इससे चुनाव कंडक्ट कराने और मतदान डालने में भी सहूलियत होगी.

''इक्विपमेंट कम लग रहे हैं तो विभाग के स्तर पर भी निगरानी में सहूलियत होगी और खर्च में भी काफी बचत होगी. पंचायत चुनाव काफी बड़े पैमाने पर होता है और बड़ी संख्या में अलग-अलग पदों पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं. ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्राथमिकता है. पिछले पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच का चुनाव बैलट पेपर से हुआ था.''- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

Minister Deepak Prakash
मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

चुनाव में फेसियल रिकॉग्निशन होगा इस्तेमाल : मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि तकनीक की जब बात कर रहे हैं तो मल्टी पोस्ट ईवीएम एक तकनीक है. आने वाले पंचायत चुनाव में और भी कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है. इसमें वोटिंग के समय फेसियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल होगा. इससे बोगस वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी.

''कोई वोटर किसी प्रकार से दूसरी बार वोट करने चला जाता है तो उसके चेहरे की पहचान हो जाएगी. पंचायत चुनाव में यह हिंसा का एक मुख्य कारण होता है. दूसरा मतगणना के समय कोई गड़बड़ी नहीं हो और लोगों को कोई असुविधा न हो उसके लिए ऑप्टिकल कैरक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा. जो भी वोटो की गणना होगी मैन्युअल भी होगी और गणना की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी होगी. अलग-अलग तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि चुनाव की प्रक्रिया फ्री और फेयर रहे.''- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

Minister Deepak Prakash
अपने विभाग में कार्यों की जानकारी लेते मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

'टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होगी सहूलियत' : पंचायत प्रतिनिधियों के डिजिटल लिटरेसी के संबंध में दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज विभाग समय-समय पर जनप्रतिनिधियों का वर्कशॉप करता है. जिसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जा सके इस संबंध में ट्रेनिंग होती है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. विभाग की ओर से अलग-अलग स्तर पर डीपीआरसी और एसपीआरसी के माध्यम से सालों भर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता है. चुनाव की प्रक्रिया में भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों को अधिक सहूलियत होगी.

'बिहार को टॉप 5 अग्रणी राज्यों में करना है शामिल' : मंत्री दीपक प्रकाश ने सात निश्चय पार्ट 3 के संबंध में कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का जनादेश मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी लक्ष्य है कि बिहार को देश के सिर्फ पांच विकसित राज्यों में शामिल किया जाए. यह लक्ष्य जमीन पर कैसे उतरे इसको लेकर सात निश्चय तीन का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को लेकर काम करना है और बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है.

Minister Deepak Prakash
मंत्रालय में फाइल देखते मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

रोजगार गारंटी योजना का कंटेंट हुआ बेहतर : मनरेगा के नाम बदलने के सवाल पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इसको इस रूप में ना देखा जाए कि महात्मा गांधी का नाम रोजगार गारंटी योजना से हटाया गया है. बल्कि यह देखा जाए की महात्मा गांधी प्रभु श्री राम के अनुयाई थे तो उनका नाम जोड़ा गया है. जहां तक योजना के कंटेंट की बात है, कंटेंट को बेहतर किया गया है और अब 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी की गई है.

''पहले जो योजना थी उसमें लोगों को काम तो मिलता था लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती थे. पहले मिट्टी काटा जाता था और फिर बाद में मिट्टी भरा जाता था. इससे लोगों को रोजगार तो मिल जाता था लेकिन समाज को कोई आउटकम नहीं मिलता था.''- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

'नये प्रावधानों से विकसित होंगे ग्रामीण क्षेत्र' : मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाए और उसी विजन को इस योजना में जोड़ा गया है. उद्देश्य है कि योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार तो मिले ही साथ ही दीर्घकालिक ऐसेट का निर्माण हो जिससे समाज समृद्ध हो. इस योजना के नए प्रावधानों से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा और गांव विकसित होंगे. दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM) करने को लेकर सदन में बिल लाया है.

