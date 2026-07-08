रांची में दो कार सवारों के बीच रोड रेज, मंत्री दीपक बिरुआ ने पुलिस को दिया कार्रवाई का आदेश
रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में रोड रेज मामले में मंत्री दीपक बिरुआ ने संज्ञान लिया है.
Published : July 8, 2026 at 5:32 PM IST
रांची: राजधानी रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में कथित रोड रेज का मामले सामने आने के बाद परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने संज्ञान लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रांची पुलिस को त्वरित जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया.
मंत्री ने कहा कि यह घोर अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है. महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे बर्ताव करने वालों को नहीं बक्शा जाना चाहिए. हालांकि, मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद एक और पोस्ट किया और बताया कि दो पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिर्फ 10 मिनट में रिस्पॉन्स देकर अपनी मुस्तैदी साबित की है. दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है. कानून अपना काम कर रहा है और झारखंड पुलिस पूरी तरह सक्रिय है. किसी भी तरह की अफवाह या गलत विमर्श किसी के भी द्वारा बनाने से पहले जमीनी हकीकत और पुलिस की सक्रियता को देखना जरूरी है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूरा मामला रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र का है. मंगलवार को ये कथित रोड रेज और तोड़फोड़ की घटना हुई. हालांकि मामले में पीड़ित पक्ष कुछ भी बोलने से बच रहा है. वहीं मामले में केस भी दर्ज नहीं कराया जा रहा. मामले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है.
जानकारी के अनुसार, जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रही एक कार में तीन युवतियां सवार थीं. इसी दौरान दशम फॉल थाना क्षेत्र के पास उनकी कार ने सड़क पर चल रही एक स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार भागने लगी जिसके बाद स्कॉर्पियो सवार युवकों ने कार का पीछा किया और उसके बाद गुस्से में आकर कार का शीशा भी तोड़ दिया.
यह भी पढ़ें:
हाइवा और टोटो की टक्कर में पति-पत्नी समेत तीन की मौत, अन्य की हालत गंभीर
सड़क हादसे में पुलिस स्पेशल ब्रांच के पूर्व कर्मी की मौत, बस की टक्कर से हुई दुर्घटना
रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बस-ऑटो की टक्कर में दो की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल