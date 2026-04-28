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जनसंख्या कानून पर मंत्री दयाशंकर का बड़ा बयान- बोले - बच्चे ईश्वर की कृपा, भारत में किसी पर रोक नहीं

परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कही बड़ी बात. ( ETV Bharat )

बलिया: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाने की उठ रही मांग के बीच ये कहा है कि यह तो ईश्वर की कृपा है. किसी के ज्यादा बच्चे होते हैं, किसी को कम होते हैं. उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रहे हैं. इनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानि केवल परिवार के लोगों को ही मौके मिलेगा. परिवहन राज्य मंत्री सिंह ने आयोजित महिला जन आक्रोश अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाने की उठ रही मांग के बीच कहा 'भारत में किसी को रोक नहीं है. यह तो ईश्वर की कृपा है. किसी को ज्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं. किसी को पांच बच्चे होते हैं, किसी को एक भी नहीं होते हैं." परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कही बड़ी बात. (ETV Bharat)