जनसंख्या कानून पर मंत्री दयाशंकर का बड़ा बयान- बोले - बच्चे ईश्वर की कृपा, भारत में किसी पर रोक नहीं
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने पॉपुलेशन के अलावा अखिलेश के पीडीए पर सवाल खड़े किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 2:42 PM IST
बलिया: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाने की उठ रही मांग के बीच ये कहा है कि यह तो ईश्वर की कृपा है. किसी के ज्यादा बच्चे होते हैं, किसी को कम होते हैं.
उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रहे हैं. इनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानि केवल परिवार के लोगों को ही मौके मिलेगा.
परिवहन राज्य मंत्री सिंह ने आयोजित महिला जन आक्रोश अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाने की उठ रही मांग के बीच कहा 'भारत में किसी को रोक नहीं है. यह तो ईश्वर की कृपा है. किसी को ज्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं. किसी को पांच बच्चे होते हैं, किसी को एक भी नहीं होते हैं."
उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह देख रहे हैं. ये कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं. 2012 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था.
उन्होंने इनको मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया. उसके बाद वे लगातार हार रहे हैं. इनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है. यानि केवल परिवार के लोग ही पीडीए में रहेंगे, दूसरा नहीं.
उन्होंने कहाकि या तो ये निश्चित करें कि इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए का कोई दूसरा सदस्य होगा. सामान्य व्यक्ति होगा, तब माना जाएगा कि वह पीडीए के हितैषी हैं.
भाजपा में सामान्य लोग ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं. उन्हीं के वर्ग के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीएम बना रखे हैं. क्या अखिलेश यादव की पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है.