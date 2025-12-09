ETV Bharat / state

गोंडा में 511 जोड़ों का सामूहिक विवाह; मंत्री दारा सिंह चौहान बोले- 'विपक्षी क्या कहता है उसकी चिंता नहीं, जनता की चिंता है'

प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने नविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए सामान वितरित किया.

गोंडा में 511 जोड़ों का सामूहिक विवाह
गोंडा में 511 जोड़ों का सामूहिक विवाह (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 6:32 PM IST

गोंडा : जिले में मंगलवार को सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए. इस दौरान जिलाधिकारी और सीडीओ की ओर से कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, इसकी हमें चिंता नहीं है. हमें देश की 140 करोड़ जनता की चिंता है.

प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान का बयान (Video credit: ETV Bharat)

प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने 511 नविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए सामान वितरित किया. एक साथ एक ही पंडाल के अंदर नौ ब्लॉकों के 430 हिन्दू जोड़े की हिन्दू रीति रिवाज और 81 मुस्लिम जोड़ों की मुस्लिम रीति रिवाज से कराई गई.

प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि पहले लोग दूसरे के घर जाते थे. शादी का पैसा नहीं होता था. आज उनकी शादियां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराई जा रही है. गरीब परिवार की लड़कियों की भी शादी हो रही है. शादी के लिये 1 लाख रुपये राशि कर दी गई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी जाति, मजहब के आधार पर काम नहीं कर रही है. सरकार ने एक लाख रुपये की घोषणा की है, इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है.




सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, मैं उस पचड़े में नहीं जाता. सदन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिंदुवार विस्तार से राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिस तरीके से वंदे मातरम की जो रचना हुई है, इससे लोगों के अंदर हौसला और उत्साह पैदा होता है. पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में जो अपना भाषण दिया है, आज पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, इसकी हमें चिंता नहीं है. हमें देश की 140 करोड़ जनता की चिंता है.



यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनोखी पहल; 25000 का सामान 18000 रुपये में खरीदा, फिर 7000 रुपये के गिफ्ट और दिये

