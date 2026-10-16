ETV Bharat / state

कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर भड़के मंत्री दानिश आजाद अंसारी; कहा- इनके बयान स्वीकार्य नहीं

कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर भड़के मंत्री दानिश आजाद अंसारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर कानपुर के मर्चेंट चैंबर में मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

'तालीमी बेदारी' संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और यूपी हज कमेटी के चेयरमैन दानिश आजाद अंसारी और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष साजिद अनस उस्मानी शामिल हुए.

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना था. इस दौरान मंचासीन मंत्रियों ने शिक्षा और विकास के मुद्दों के साथ-साथ विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला. मंत्री दानिश आजाद अंसारी. (Video Credit: ETV Bharat) मंत्री दानिश आजाद अंसारी से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी बयानों पर कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जहां दुनिया के बड़े-बड़े देश भारत को अपना आइडियल मान रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी और उसके पोषित नेता लगातार देश की गरिमा गिराने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज जो देश पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, उसके बारे में ऐसे बयान देना बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है. मंत्री ने आरोप लगाया कि कई विदेशी ताकतें हैं, जो भारत का विकास नहीं देखना चाहती हैं और इन लोगों के इशारे पर ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. आज जब दुनिया के शीर्ष नेता भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐसे बयान देकर कांग्रेस अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दे रही है. असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरों और बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, इसलिए उनका स्वागत है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कल के उत्तर प्रदेश यानी समाजवादी पार्टी के शासनकाल और आज के योगी राज में क्या फर्क है. यह उन्हें साफ दिखाई देता होगा.