बिजली विभाग के एसडीओ पर महिला से अभद्रता का आरोप, एफआईआर नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने रोका मंत्री का काफिला
धनबाद में बिजली विभाग के एसडीओ पर महिला से बदतमीजी का आरोप लगा लेकिन इसमें एफआईआर न होने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं.
Published : January 31, 2026 at 8:52 PM IST
धनबादः जिला के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. जहां बिजली विभाग के SDO पर महिला से बदतमीजी करने का आरोप लगा है. पुलिस द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर FIR नहीं किए जाने से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का काफिला रोक दिया. मौके पर ही मंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
ये पूरा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि बीते दिनों निरसा सब-डिविजन बिजली विभाग के SDO नीतीश कुमार छापेमारी के लिए गांव पहुंचे. इसी दौरान एक महिला स्नान कर रही थी. शिकायत पत्र में आरोप है कि SDO ने महिला को कपड़े बदलने का समय नहीं दिया और गेट तोड़कर जबरन घर में घुसकर छापेमारी की कार्रवाई जारी रखी.
इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश फैल गया और बिजली विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प की स्थिति बन गई. महिलाओं ने SDO को पकड़कर गोविंदपुर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया. लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी विष्णु राउत ने ग्रामीणों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी की, जबकि दूसरे पक्ष (बिजली विभाग) की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया.
पुलिस की इस कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने रांची से अपने गृह क्षेत्र जा रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के काफिले को गोविंदपुर–साहिबगंज मुख्य मार्ग पर पूर्वी टुंडी के शंकरडीह इलाके में रोक लिया. साथ ही ग्रामीणों ने मंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी. इस पर मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कुछ पदाधिकारी विपक्ष के साथ मिलकर सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं. बिजली विभाग के SDO वर्षों से एक ही पद पर जमे हुए हैं, जिन पर वसूली और धमकी देने के आरोप लगते रहे हैं. इसी क्रम में महिला की गरिमा भंग करने का आरोप SDO पर लगा है. इस घटना के बाद स्थानीय महिलाएं उसे पकड़कर थाना गईं लेकिन उनकी शिकायत नहीं ली गई.
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि मैंने SSP को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों की FIR दर्ज हो. ऐसे पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन हरकत में आया है. अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस और बिजली विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है.
इसे भी पढे़ं- डीसी के सुरक्षाकर्मी ने जिप सदस्य से की अभद्रता, मारपीट के आरोप के बाद डीएसपी ने शुरू की जांच - District council member assaulted
इसे भी पढे़ं- गिरिडीह में रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी, लोन बकाया रहने पर वकील के साथ किया दुर्व्यवहार
इसे भी पढे़ं- रांची रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की गुंडागर्दी, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी ने कार्रवाई की कही बात