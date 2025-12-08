लंबित छात्रवृत्ति पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दी सफाई, केंद्र को ठहराया दोषी
झारखंड में एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर मंत्री चमरा लिंडा ने सफाई दी है.
Published : December 8, 2025 at 7:18 PM IST
रांची: राज्य के एससी-एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति को लेकर चल रहे सियासत के बीच आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सफाई दी है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चमरा लिंडा ने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी माना है.उन्होंने कहा कि केन्द्रांश की राशि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है.
उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में 271 करोड़ की मांग राज्य सरकार की थी, जिसमें से बीसी कैटेगरी जो पोस्ट मैट्रिक का था, उसमें मात्र 77 करोड़ ही मिला. इसी तरह 2024-25 में जरूरत 254 करोड़ की थी, जिसमें 33 करोड़ मिला. 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत है और इसमें एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है. इसी तरह प्री मैट्रिक की बात करें तो 2023-24 में 67 करोड़ के स्थान पर 07 करोड़ मिला. इसी तरह 2024-25 में 66 करोड़ के स्थान पर 12 करोड़ मिला और 2025-26 में 45 करोड़ जरूरत है अभी 4 करोड़ मिला है.
राज्य सरकार केन्द्र सरकार के समक्ष लगायेगी गुहार
छात्रवृत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार केंद्र के समक्ष सारी बातों को रखने की तैयारी में है. शीतकालीन सत्र के बाद दिल्ली जाने की बात करते हुए विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि छात्रवृत्ति को लेकर राजनीति उचित नहीं है क्योंकि इससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं. एक सवाल का जवाब देते हुए चमरा लिंडा ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग दल की सरकार होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जो राज्य का वाजिब हक है, उसे पूरा करने में सहयोग करें. राज्य के द्वारा हर साल छात्रवृत्ति से संबंधित मांग पत्र भेजा जाता है. इसके बावजूद केंद्र के द्वारा राशि मुहैया नहीं कराई जाती है, इसके पीछे वजह क्या है, यह मुझे पता नहीं है. मगर जो आंकड़े बताते हैं उससे साफ है कि जो केंद्र के द्वारा राशि दी जानी चाहिए, वह झारखंड को नहीं मिल रही है.
एक सवाल के जवाब में उन्होंने मंईया योजना के कारण छात्रवृत्ति लंबित होने से इनकार करते हुए कहा कि इसके लिए बजटीय प्रावधान किया हुआ है. राज्य सरकार छात्रवृत्ति देने को तैयार है, बशर्ते की केन्द्र अपना हिस्सा दे दे.
