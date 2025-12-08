ETV Bharat / state

लंबित छात्रवृत्ति पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दी सफाई, केंद्र को ठहराया दोषी

रांची: राज्य के एससी-एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति को लेकर चल रहे सियासत के बीच आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सफाई दी है. विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चमरा लिंडा ने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी माना है.उन्होंने कहा कि केन्द्रांश की राशि जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है.

उन्होंने कहा कि साल 2023-24 में 271 करोड़ की मांग राज्य सरकार की थी, जिसमें से बीसी कैटेगरी जो पोस्ट मैट्रिक का था, उसमें मात्र 77 करोड़ ही मिला. इसी तरह 2024-25 में जरूरत 254 करोड़ की थी, जिसमें 33 करोड़ मिला. 2025-26 में 370 करोड़ की जरूरत है और इसमें एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है. इसी तरह प्री मैट्रिक की बात करें तो 2023-24 में 67 करोड़ के स्थान पर 07 करोड़ मिला. इसी तरह 2024-25 में 66 करोड़ के स्थान पर 12 करोड़ मिला और 2025-26 में 45 करोड़ जरूरत है अभी 4 करोड़ मिला है.

राज्य सरकार केन्द्र सरकार के समक्ष लगायेगी गुहार

छात्रवृत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार केंद्र के समक्ष सारी बातों को रखने की तैयारी में है. शीतकालीन सत्र के बाद दिल्ली जाने की बात करते हुए विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि छात्रवृत्ति को लेकर राजनीति उचित नहीं है क्योंकि इससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं. एक सवाल का जवाब देते हुए चमरा लिंडा ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग दल की सरकार होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है.