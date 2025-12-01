ETV Bharat / state

छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर मंत्री नाराज, तीन जिलों के कल्याण पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी

रांची: प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण की धीमी गति पर कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने नाराजगी जताई है. छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में छात्रों की छात्रवृत्ति मिलने में विलंब नहीं होना चाहिए. समीक्षा के दौरान पता चला है कि बोकारो, चतरा, गिरिडीह जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 1-8, कक्षा 9-10 और पोस्ट मैट्रिक में शत प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण की गति बेहद धीमी है. विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए बोकारो, चतरा और गिरिडीह जिले के जिला कल्याण पदाधिकारियों से कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है.



समय पर करें छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी कार्रवाई

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जिला कल्याण पदाधिकारियों को यथाशीघ्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पहले छात्रवृत्ति भुगतान संबंधी कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है. साथ ही सभी जिलों के उपायुक्तों को ससमय जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित कर लंबित छात्रवृति के आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया है.



छात्रवृत्ति को लेकर क्या है छात्र संगठनों की दलील

पिछले दिनों आजसू छात्र संघ ने इस मामले को लेकर बापू वाटिका, मोरहाबादी से राजभवन तक ’शिक्षा के लिए भिक्षा जनाक्रोश मार्च’ निकाला था. आरोप लगाया गया कि छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी से झारखंड के लाखों विद्यार्थी आर्थिक संकट और शैक्षणिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. दावा किया गया कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 11.34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन अब तक लगभग 7.45 लाख छात्रों को ही आंशिक भुगतान हो पाया है, जबकि शेष लाखों छात्र अब भी प्रतीक्षा में हैं.

आजसू छात्र संघ की दलील है कि 7 लाख 45 हजार 557 छात्रों को 1202.89 करोड़ की राशि प्रदान की गई है, जो पिछले सत्रों का आंशिक भुगतान है. साथ ही कहा कि वर्तमान सत्र में 3.5 लाख से अधिक ओबीसी समेत अन्य छात्रों को अब तक एक भी किस्त नहीं मिली है. केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का करीब 900 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. इसी आधार पर राज्य सरकार पूर्ण भुगतान करने में असमर्थता जता रही है.