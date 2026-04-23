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मिर्जापुर में मातम पर भारी 'मंत्री जी' का जश्न, 12 चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुईं और कटने लगा केक, वीडियो देख भड़के लोग

मिर्जापुर में मातम पर भारी 'मंत्री जी' का जश्न ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में बुधवार शाम को सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी, मृतकों के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी. इधर जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्थानीय विधायक और नेताओं के साथ केक काटकर जश्न मनाने नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मिर्जापुर में मातम पर भारी 'मंत्री जी' का जश्न (सौ. सोशल मीडिया) दरअसल, बीते दिन सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय विधायक रिंकी कोल न तो घटनास्थल पर पहुंचीं, न ही पोस्टमार्टम हाउस जाना उचित समझा. यहां तक की उनके अलावा भी बीजेपी का कोई नेता, मंत्री नहीं गया. हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बर्थडे मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदना शून्य है.