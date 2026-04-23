मिर्जापुर में मातम पर भारी 'मंत्री जी' का जश्न, 12 चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुईं और कटने लगा केक, वीडियो देख भड़के लोग
अपनों को खोने के गम में डूबा मिर्जापुर, उधर जिले के प्रभारी मंत्री ने केक काटकर मनाया जश्न
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 6:17 PM IST
मिर्जापुर : मिर्जापुर जनपद में बुधवार शाम को सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी, मृतकों के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी. इधर जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, स्थानीय विधायक और नेताओं के साथ केक काटकर जश्न मनाने नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दरअसल, बीते दिन सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय विधायक रिंकी कोल न तो घटनास्थल पर पहुंचीं, न ही पोस्टमार्टम हाउस जाना उचित समझा. यहां तक की उनके अलावा भी बीजेपी का कोई नेता, मंत्री नहीं गया. हैरान करने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जिला प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बर्थडे मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदना शून्य है.
लोगों का यह भी कहना है कि नंद गोपाल गुप्ता नन्दी जिस रास्ते से प्रयागराज से मिर्जापुर 'नारी वंदन अधिनियम' को लेकर जिला पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता करने आ रहे थे, उसी रास्ते में नरैना जिगना पड़ता है, जहां के 9 लोगों की मौत हुई है. अगर वो चाहते तो वहां जाकर शोक संवेदना व्यक्त कर सकते थे, लेकिन नहीं गए. वह सीधे कार्यालय आए प्रेस वार्ता किया और अपने बर्थडे का केक कटवा कर जश्न मनाया. वायरल वीडियो में छनाबे विधायक रिंकी कोल, मझवां विधायक शुचिस्मिता मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, भाजपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के साथ अन्य कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं.
बता दें कि बीते दिन भीषड़ सड़क हादसे में जिन 12 लोगों की मौत हुई थी, उनमें से नौ लोग मिर्जापुर जनपद के एक ही परिवार के थे, जबकि एक सोनभद्र और दो एमपी के निवासी थे.
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