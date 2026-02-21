ETV Bharat / state

होली के दिन शराब दुकान खोलने पर मंत्री का बड़ा बयान, प्लास्टिक बोतल में शराब बेचने को बताया नया प्रयोग

छत्तीसगढ़ में इस बार होली के दिन शराब दुकान खुली रहेगी.आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन में इसे लेकर बयान दिया है.

OPEN LIQUOR SHOPS ON HOLI
होली के दिन शराब दुकान खोलने पर मंत्री का बड़ा बयान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 21, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: दुर्ग में आयोजित देवांगन समाज के कार्यक्रम आबकारी मंत्री एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए. जहां समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम में उनके साथ ललित चंद्राकर, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

''होली के दिन खुलेगी शराब दुकान लेकिन''

इस दौरान आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने होली के दिन शराब दुकान खोलने के निर्णय पर स्पष्ट बात रखी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में होली के दिन शराब दुकानें खुली रहती हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी होली के दिन दुकानें खुलेंगी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित जिले के कलेक्टर अपने विवेक के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए दुकान खोलने या बंद रखने का निर्णय ले सकेंगे.प्लास्टिक बोतल में शराब बिक्री के मुद्दे पर मंत्री ने बयान दिया.

सरकार गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नया प्रयोग कर रही है. प्लास्टिक या फाइबर बोतल के उपयोग से किसी का रोजगार प्रभावित नहीं होगा, बल्कि इन बोतलों के निर्माण और आपूर्ति में भी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे- लखनलाल देवांगन,आबकारी मंत्री

उद्योग विभाग को लेकर लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ताकि उद्योगपति वहां निवेश करें. उन्होंने बताया कि बस्तर क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना शुरू हो चुकी है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं.

