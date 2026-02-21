ETV Bharat / state

होली के दिन शराब दुकान खोलने पर मंत्री का बड़ा बयान, प्लास्टिक बोतल में शराब बेचने को बताया नया प्रयोग

दुर्ग: दुर्ग में आयोजित देवांगन समाज के कार्यक्रम आबकारी मंत्री एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन शामिल हुए. जहां समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम में उनके साथ ललित चंद्राकर, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

''होली के दिन खुलेगी शराब दुकान लेकिन''

इस दौरान आबकारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने होली के दिन शराब दुकान खोलने के निर्णय पर स्पष्ट बात रखी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में होली के दिन शराब दुकानें खुली रहती हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी होली के दिन दुकानें खुलेंगी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित जिले के कलेक्टर अपने विवेक के आधार पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए दुकान खोलने या बंद रखने का निर्णय ले सकेंगे.प्लास्टिक बोतल में शराब बिक्री के मुद्दे पर मंत्री ने बयान दिया.