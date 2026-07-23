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बुलंदशहर और शिकारपुर विधानसभा में BJP का बूथ विजय मंथन, मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिए टिप्स

बूथ अध्यक्षों को 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा, विपक्ष पर निशाना साधा.

minister bhupendra chaudhary offers tips during bjp booth manthan bulandshahr and shikarpur assembly constituencies.
बुलंदशहर और शिकारपुर विधानसभा में BJP का बूथ विजय मंथन, मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिए टिप्स (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 9:00 AM IST

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बुलंदशहर: आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बुलंदशहर जिले में अपनी राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं. जिले की सभी सातों विधानसभाओं में एक साथ भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों का आयोजन किया गया. इसी क्रम में शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन डीएम रोड स्थित ग्रीन इंडिया होटल में संपन्न हुआ, जिसमें संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया.


​सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा. उन्होंने बूथ अध्यक्षों को 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. अयोध्या राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो. उन्होंने विपक्षी दलों को 'सनातन विरोधी' करार देते हुए कहा कि जनता इनके दोहरे चरित्र को भली-भांति पहचानती है.

मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने ये कहा. (etv bharat)
​कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन का वास्तविक आधार बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही होता है. 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी. उन्होंने दावा किया कि बुलंदशहर की सातों विधानसभा सीटों पर इस बार पार्टी पहले से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज करेगी.
minister bhupendra chaudhary offers tips during bjp booth manthan bulandshahr and shikarpur assembly constituencies
बुलंदशहर और शिकारपुर विधानसभा में BJP का बूथ विजय मंथन, मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दिए टिप्स (etv bharat)
minister bhupendra chaudhary offers tips during bjp booth manthan bulandshahr and shikarpur assembly constituencies
बुलंदशहर और शिकारपुर विधानसभा में BJP का बूथ विजय मंथन. (etv bharat)


​नीट (NEET) पेपर लीक मामले पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए अश्वनी त्यागी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा भी आयोजित कराई जा चुकी है. ​इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर अभेद्य बनाना और केंद्र व प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना रहा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नेता, पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे.

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