अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेन्द्र यादव ने किया निरीक्षण, अलवर को करोड़ों की सौगात तय
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे में अलवर जिले में 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे.
Published : August 8, 2026 at 3:07 PM IST
अलवर: केंद्रीय वन मंत्री और सांसद भूपेन्द्र यादव ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलवर दौरे की तैयारियों की समीक्षा की. केंद्रीय मंत्री यादव ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर आएंगे. शाह अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई अन्य मंत्री व भाजपा नेता मौजूद रहेंगे.
सभा स्थल के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि 16 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री का अलवर में दौरा प्रस्तावित है. इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने तैयारियों का जायजा लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे में अलवर जिले में 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. जिला कलेक्टर ने बताया कि गृहमंत्री नए डेयरी प्लांट, मेडिकल कॉलेज के नए भवन, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे.
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जिला कलेक्टर ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह की सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इस कारण प्रशासन विजयनगर स्थित सभा स्थल पर एक लाख से ज्यादा लोगों के आराम से बैठने की व्यवस्था कर रहा है. वहीं, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है. उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं के लिए यदि जरूरत होगी तो अन्य जिलों से भी पुलिस बल बुलाया जाएगा. अलवर पुलिस गृहमंत्री के दौरे की व्यवस्थाओं में जुटी है.
बारिश के चलते बदला सभा स्थल: जिले में इन दिनों तेज बारिश का दौर जारी है, ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से 16 अगस्त को अलवर के सरस डेयरी मैदान में प्रस्तावित जनसभा स्थल पर बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया है. इस कारण प्रशासन ने गृहमंत्री के सभास्थल को बदलकर विजयनगर मैदान करने का निर्णय किया है. अब प्रशासन विजयनगर मैदान में जनसभा की तैयारी में जुटा है. विजयनगर मैदान में पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अनेक बड़े नेताओं की सभा हो चुकी है.