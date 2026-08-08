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अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेन्द्र यादव ने किया निरीक्षण, अलवर को करोड़ों की सौगात तय

कार्यक्रम स्थल का दौरा करते मंत्री यादव ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: केंद्रीय वन मंत्री और सांसद भूपेन्द्र यादव ने शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अलवर दौरे की तैयारियों की समीक्षा की. केंद्रीय मंत्री यादव ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर आएंगे. शाह अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई अन्य मंत्री व भाजपा नेता मौजूद रहेंगे. सभा स्थल के निरीक्षण के बाद जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि 16 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री का अलवर में दौरा प्रस्तावित है. इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है. शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने तैयारियों का जायजा लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय दौरे में अलवर जिले में 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. जिला कलेक्टर ने बताया कि गृहमंत्री नए डेयरी प्लांट, मेडिकल कॉलेज के नए भवन, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सहित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. कार्यक्रम स्थल का दौरा करते मंत्री यादव (ETV Bharat Alwar)