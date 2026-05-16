ETV Bharat / state

'बिहार में गुंडे नहीं सुधरे तो पुलिस की रायफल पानी नहीं गोली उगलेगी..' मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की चेतावनी

रोहतास: बिहार में लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष जहां सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे अपराध नियंत्रण की सख्त नीति बता रहा है. इसी बीच बिहार सरकार में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री और जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है.

अपराधियों को दी खुली चेतावनी : रोहतास पहुंचे मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने अपराधियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गुंडे मवाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और जनता की संपत्ति लूटने का काम करेंगे तो पुलिस की राइफल पानी नहीं उगलेगी, बल्कि गोलियां उगलेगी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तथा आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की अपराधियों को चेतावनी (ETV Bharat)

सासाराम दौरे के दौरान दिया बयान : दरअसल, मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा कैमूर से दिल्ली जाने के दौरान सासाराम पहुंचे थे. इस दौरान स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. स्वागत कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बिहार में हाल के दिनों में हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

'पुलिस की गोली का निशाना अपराधी होंगे' : उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब पुलिस की गोली चलेगी तो उसका निशाना सीधे अपराधी होंगे. यह कार्रवाई आम जनता को सुरक्षा देने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग कानून हाथ में लेकर समाज में भय और अराजकता फैलाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी.

अपराधियों के मन में कानून का डर जरूरी : मंत्री ने कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का डर होना बेहद जरूरी है. यदि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो जाएगा तो समाज में अराजकता बढ़ेगी. इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को अपाहिज किया जा रहा है और एनकाउंटर का अभियान बिहार में जारी रखना जरूरी है.