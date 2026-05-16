'बिहार में गुंडे नहीं सुधरे तो पुलिस की रायफल पानी नहीं गोली उगलेगी..' मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की चेतावनी
बिहार में गुंडे-मवालियों को मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सुधरने की चेतावनी दी है. नहीं सुधरेंगे तो बिहार पुलिस उन्हें सीधा करेगी. पढ़ें पूरी खबर-
Published : May 16, 2026 at 6:17 PM IST
रोहतास: बिहार में लगातार हो रहे पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष जहां सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे अपराध नियंत्रण की सख्त नीति बता रहा है. इसी बीच बिहार सरकार में योजना एवं विकास विभाग के मंत्री और जदयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है.
अपराधियों को दी खुली चेतावनी : रोहतास पहुंचे मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने अपराधियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गुंडे मवाली अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और जनता की संपत्ति लूटने का काम करेंगे तो पुलिस की राइफल पानी नहीं उगलेगी, बल्कि गोलियां उगलेगी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तथा आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सासाराम दौरे के दौरान दिया बयान : दरअसल, मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा कैमूर से दिल्ली जाने के दौरान सासाराम पहुंचे थे. इस दौरान स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. स्वागत कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने बिहार में हाल के दिनों में हो रहे पुलिस एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
'पुलिस की गोली का निशाना अपराधी होंगे' : उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब पुलिस की गोली चलेगी तो उसका निशाना सीधे अपराधी होंगे. यह कार्रवाई आम जनता को सुरक्षा देने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग कानून हाथ में लेकर समाज में भय और अराजकता फैलाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी.
अपराधियों के मन में कानून का डर जरूरी : मंत्री ने कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस का डर होना बेहद जरूरी है. यदि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो जाएगा तो समाज में अराजकता बढ़ेगी. इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को अपाहिज किया जा रहा है और एनकाउंटर का अभियान बिहार में जारी रखना जरूरी है.
सरकार की जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा : भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में अपराध पर लगातार अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में अपराधियों को बख्शा नहीं जाए.
''आम नागरिकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस इस जिम्मेदारी को निभा रही है. पुलिस की कार्रवाई केवल अपराधियों के खिलाफ है, निर्दोष लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है.''- भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री, बिहार
पहली बार क्षेत्र दौरे पर पहुंचे मंत्री : मंत्री बनने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा पहली बार इस क्षेत्र के दौरे पर आए थे. उनके आगमन को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. जगह-जगह उनका स्वागत किया गया और समर्थकों ने फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया.
अलग-अलग जिलों में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ : गौरतलब है कि हाल के दिनों में बिहार के अलग-अलग जिलों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है.
एनकाउंटर पर तेज हुई राजनीतिक बहस : विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बता रहे हैं. फिलहाल मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है. अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है.
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