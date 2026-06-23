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राजस्थान को मिलने वाला खाद पहुंचा पोर्ट पर, मंत्री भागीरथ चौधरी बोले, 'जल्द होगा किसानों को वितरण'

मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वितरण प्रणाली को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करें.

Minister Bhagirath Choudhary addressing media
मीडिया को संबोधित करते मंत्री भागीरथ चौधरी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 6:49 PM IST

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अजमेर: राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने दावा किया है कि राजस्थान के हिस्से का खाद जल्द ही किसानों को मिलने लगेगा. चौधरी ने दावा किया है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार सवा गुणा अधिक खाद आया है. इससे किसानों को खाद की कमी नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली में मॉनिटरिंग की जरूरत है, जो राज्य सरकार करेगी. जिले में दिशा की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी साझा की.

'झील में गंदा पानी नहीं आए': केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी ने रीट कार्यालय के सभागार में दिशा की बैठक ली. बैठक में केंद्र की योजनाओं और अभियानों के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति को लेकर समीक्षा की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि अजमेर और पुष्कर में दो प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहां देश और दुनिया से लोग दर्शनों के लिए आते हैं और आनासागर झील की दुर्दशा देखते हैं. झील में बरसों से शहर के नालों का गंदा पानी जाता रहा है, जो झील के पानी को भी दूषित कर रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की इस झील में गंदे पानी की आवक की समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाए.

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स्थाई समाधान निकालने के निर्देश: दरअसल हुआ यूं कि बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण की सचिव नित्या ने जब गंदे पानी की आवक झील में नहीं होने की बात कही, तो चौधरी को कहना पड़ा कि मैं चलकर आपको झील में आते हुए गंदे पानी की जगह दिखा सकता हूं. जिला स्तरीय हर बैठक में आनासागर झील में गंदे पानी की आवक का मुद्दा उठता है. उन्होंने कहा कि झील के पानी की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे. इसके लिए प्रशासन को स्थाई समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया है. साथ ही एसटीपी के पानी का भी उपयोग पार्क में सिंचाई और आसपास पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग लिया जा सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का टालमटोल का रवैया अब नहीं चलेगा.

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'वितरण में ही गड़बड़ी': चौधरी ने कहा कि अमेरिका–इजरायल मिलकर ईरान के साथ काफी समय से युद्ध लड़ रहे हैं. इस कारण खाद की सप्लाई प्रभावित हुई है. इस कारण किल्लत है. आज ही पोर्ट पर राजस्थान को मिलने वाला खाद पहुंच गया है. गत वर्ष की तुलना में सवा गुना खाद और पेस्टिसाइड्स पहुंच गए हैं. चौधरी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वितरण प्रणाली को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करें और किसानों तक खाद पहुंचने की व्यवस्था करें. उन्होंने यह भी कहा कि वितरण में ही गड़बड़ी होती है. इसलिए किसानों को समय पर खाद और बीज मिलना चाहिए. समय पर किसान की मदद नहीं होगी, तो बुआई समय पर नहीं हो पाएगी. सहकारिता के माध्यम से जल्द किसानों को खाद मिलने लगेगा.

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'जनता की अपेक्षाएं ज्यादा': उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की बात प्रशासन नहीं मानता है बल्कि जनप्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाएं ज्यादा हैं. चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की बात को सुनने में कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो सकती है. इसलिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जनप्रतिनिधि यदि जनहित के काम लेकर आते हैं या समस्या बताते हैं, तो उन कामों को त्वरित और प्राथमिकता से किया जाए. बैठक में दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई गई. पुलिस विभाग को भी विशेष हिदायत दी गई कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाया जाए.

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IRREGULARITIES IN DISTRIBUTION
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