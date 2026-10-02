रामपुर में राज्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार; कहा- जो एनकाउंटर हुए, वह कानून-व्यवस्था के लिए जरूरी
गांधी जयंती के मौके पर रामपुर की ऐतिहासिक गांधी समाधि पर सुबह से ही कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 10:35 AM IST
रामपुर: गांधी जयंती के अवसर पर देश की दूसरी गांधी समाधि पर श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला. कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी समाधि पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने अखिलेश यादव के यूपी में फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर भी पलटवार किया.
गांधी जयंती के मौके पर रामपुर की ऐतिहासिक गांधी समाधि पर सुबह से ही कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया था. इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के कई नेता मौजूद रहे.
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए. स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र-छात्राओं को कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया.
गांधी जी के योगदान को याद किया: मंच से मंत्री बलदेव सिंह औलख ने महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. गांधी जी के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं.
रामपुर में स्थित गांधी समाधि को देश की दूसरी गांधी समाधि के रूप में जाना जाता है. पहली गांधी समाधि दिल्ली में राजघाट है, जबकि रामपुर की गांधी समाधि पर महात्मा गांधी की अस्थियां दफन की गई थीं. हर वर्ष गांधी जयंती पर यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.
सपा प्रमुख पर पलटवार: कार्यक्रम के बाद कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पुलिस एनकाउंटर को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि जिन मामलों में पुलिस एनकाउंटर हुए, वह कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में हुए हैं. उन्होंने 2017 से पहले प्रदेश में अपराध और पलायन की स्थिति का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार की कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी.
बीजेपी सरकार का दावा: वहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन और भाजपा की रणनीति को लेकर पूछे गए सवाल पर औलख ने कहा कि अलग-अलग चुनावों में गठबंधन होते रहे हैं. भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.
ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है. चुनाव से जुड़े विषयों पर संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही काम किया जा रहा है.
पेपर लीक, NEET और वोट चोरी जैसे विपक्ष के मुद्दों से 2027 में भाजपा को संभावित नुकसान के सवाल पर बलदेव सिंह औलख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया.
कुल मिलाकर, गांधी जयंती के मौके पर रामपुर की ऐतिहासिक गांधी समाधि पर श्रद्धांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ मंत्री के राजनीतिक बयानों ने भी दिनभर सुर्खियां बटोरीं.
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