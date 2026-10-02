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रामपुर में राज्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार; कहा- जो एनकाउंटर हुए, वह कानून-व्यवस्था के लिए जरूरी

रामपुर पहुंचे बलदेव सिंह औलख. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: गांधी जयंती के अवसर पर देश की दूसरी गांधी समाधि पर श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला. कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गांधी समाधि पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने अखिलेश यादव के यूपी में फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर भी पलटवार किया.

गांधी जयंती के मौके पर रामपुर की ऐतिहासिक गांधी समाधि पर सुबह से ही कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया था. इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के कई नेता मौजूद रहे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए. स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र-छात्राओं को कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया. कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख. (Video Credit: ETV Bharat) गांधी जी के योगदान को याद किया: मंच से मंत्री बलदेव सिंह औलख ने महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. गांधी जी के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं. रामपुर में स्थित गांधी समाधि को देश की दूसरी गांधी समाधि के रूप में जाना जाता है. पहली गांधी समाधि दिल्ली में राजघाट है, जबकि रामपुर की गांधी समाधि पर महात्मा गांधी की अस्थियां दफन की गई थीं. हर वर्ष गांधी जयंती पर यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.