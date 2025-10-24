आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर मंत्री बेबीरानी मौर्य की कार से टकराया ट्रक, हादसे में बाल-बाल बचीं
कैबिनेट मंत्री की कार के आगे चल रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया.
फिरोजाबाद : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर शाम हादसा हो गया. उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा तथा पुष्टाहार मंत्री बेबीरानी मौर्य की फॉर्च्यूनर कार ट्रक से टकरा गई. हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि मंत्री सुरक्षित हैं. ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है.
पुलिस के अनुसार, हादसा फिरोजाबाद जनपद के समीप 56वें किलोमीटर पर हुआ. एक्सप्रेस-वे पर दोनों दिशाओं का यातायात एक ही मार्ग से संचालित हो रहा था. कैबिनेट मंत्री की फॉर्च्यूनर कार के आगे चल रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर मंत्री की गाड़ी से टकरा गया.
कार ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, मंत्री की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया.
सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार ने बताया, एक्सप्रेस-वे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. इसमें किसी को चोट नहीं आयी है. मंत्री बेबीरानी मौर्य अपने प्रभारी जिले हाथरस में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो रही थीं. हादसे के बाद मंत्री को दूसरी गाड़ी से लखनऊ भेजा गया है. इस पूरे मामले में यूपीडा की लापरवाही है.
हादसे के बाद मंत्री बेबीरानी मौर्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक्सप्रेस-वे पर होने वाले हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
