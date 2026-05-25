ETV Bharat / state

'बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, जनता काम देखती है': सांसद रोत के बयान पर मंत्री खराड़ी ने साधा निशाना

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री खराड़ी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और केवल बयान देने से विकास नहीं होता. उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही है, जबकि कुछ नेता केवल राजनीतिक टिप्पणियां करने में लगे हैं. कलेक्ट्रेट सभागार में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' को लेकर मीडिया से बातचीत में मंत्री खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. वे सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर समाधान भी करवा रहे हैं. खराड़ी ने कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री आदिवासी अंचलों की चौपालों तक पहुंचकर आमजन से संवाद कर रहा है. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी परिवारों के घर जाकर भोजन किया, रात्रि विश्राम किया और ग्रामीणों से खुलकर चर्चा की. किसानों, युवाओं और महिलाओं से अलग-अलग मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. मंत्री ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान भी लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं, जिन पर तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर कार्रवाई करवाई गई. पढ़ें: भजनलाल सरकार पर आदिवासी जमीनों के कन्वर्जन का आरोप, बाप पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी