'बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, जनता काम देखती है': सांसद रोत के बयान पर मंत्री खराड़ी ने साधा निशाना
मंत्री खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. वे सीधे लोगों के बीच जाकर समस्याएं सुन रहे हैं.
Published : May 25, 2026 at 3:48 PM IST
उदयपुर: राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने डूंगरपुर-बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और केवल बयान देने से विकास नहीं होता. उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही है, जबकि कुछ नेता केवल राजनीतिक टिप्पणियां करने में लगे हैं.
कलेक्ट्रेट सभागार में 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' को लेकर मीडिया से बातचीत में मंत्री खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. वे सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर समाधान भी करवा रहे हैं. खराड़ी ने कहा कि यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री आदिवासी अंचलों की चौपालों तक पहुंचकर आमजन से संवाद कर रहा है. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी परिवारों के घर जाकर भोजन किया, रात्रि विश्राम किया और ग्रामीणों से खुलकर चर्चा की. किसानों, युवाओं और महिलाओं से अलग-अलग मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. मंत्री ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान भी लोगों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं, जिन पर तुरंत अधिकारियों को निर्देश देकर कार्रवाई करवाई गई.
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कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राजकुमार रोत कुछ भी बोल जाएं, उन्हें कौन रोक सकता है? उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है. जब जमीन खिसक रही है तो वे जनता में कुछ भी बोल रहे हैं. वे पहले 5 साल तो एमएलए रहे, तब कहां गए थे?. अभी सांसद हैं, अब क्या किया? बताएं. डूंगरपुर में उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री रुके हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और वे कहते हैं कि 'भजन मंडली' कर रहे हैं. खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री गांवों में जाएगा, तो क्या भजन मंडली करेगा? वे जनता के बीच में हैं, जनता के मुख्यमंत्री हैं.
खराड़ी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने कार्यकाल का भी हिसाब देना चाहिए. जनता विकास और काम देखती है, केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं. मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों में विकास, पेयजल संरक्षण और आमजन की समस्याओं का समाधान करना है, और इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है.