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'इंतजारशास्त्र' पर गहलोत-गहलोत आमने-सामने, अविनाश बोले- हमारी सरकार में कर्मशास्त्र

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया.

मंत्री अविनाश गहलोत
मंत्री अविनाश गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 7:29 AM IST

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जयपुर : 'इंतजारशास्त्र' पर प्रदेश में 'गहलोत-गहलोत' आमने सामने हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के 'इंतजारशास्त्र पार्ट 2' पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार देर रात बयान जारी कर पलटवार किया. गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जनता को केवल इंतजारशास्त्र मिला, जबकि भजनलाल सरकार की नीति और नीयत में कर्मशास्त्र है. युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है, पेपरलीक के आरोपी सलाखों के पीछे हैं.

युवाओं का भविष्य चौपट हुआ : अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय युवाओं का भविष्य चौपट हो गया था. गहलोत इंतजारशास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनता को केवल इंतजारशास्त्र ही दिया. भ्रष्टाचार-पेपरलीक पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इंतजारशास्त्र की बजाय कर्मशास्त्र पर नीति और नीयत के साथ काम कर रही है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को उज्ज्वल भविष्य देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार बनने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन करते हुए पेपरलीक के प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई की. 350 से ज्यादा पेपरलीक के आरोपियों को जेल में डाला. आगे भी राज्य सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी.

मंत्री अविनाश गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

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युवा सरकार की प्राथमिकता : गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पारदर्शिता के साथ 351 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की हैं. युवाओं को 1.25 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है. युवाओं को नौकरी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. भ्रष्टाचार के प्रकरणों में कांग्रेस के नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था. राजस्थान की जनता का राज्य सरकार पर विश्वास है. भजनलाल है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है.

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इंतजारशास्त्र चैप्टर 2 : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'इंतजारशास्त्र' के दूसरे अध्याय के तहत जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आईपीडी टावर की धीमी प्रगति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि लाखों मरीजों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा संवेदनशील विषय है, जिसे अनावश्यक देरी की भेंट चढ़ाया जा रहा है.

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गहलोत ने पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2022 में शुरू किया गया 1200 बेड का अत्याधुनिक आईपीडी टावर, SMS अस्पताल पर बढ़ते रोगी भार को कम करने और राजस्थान को एक विश्वस्तरीय मेडिकल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण यह परियोजना आज ठहराव का शिकार है.

उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय-सीमा पार हो जाने के बावजूद 24 मंजिला इस टावर में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी नई मंजिल का निर्माण नहीं हो पाया, जो कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी और प्राथमिकताओं के अभाव को दर्शाता है. गहलोत ने कहा कि देरी का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है. अस्पतालों में पहले से ही भीड़ और संसाधनों की कमी के बीच यह प्रोजेक्ट राहत देने वाला था, लेकिन अब मरीजों को इलाज के लिए और अधिक इंतजार करना पड़ रहा है.

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इंतजारशास्त्र पर पलटवार
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