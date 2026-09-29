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हरदोई में मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दी हिदायत, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई : उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने मंगलवार को बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. तहसील बिलग्राम और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा किया. इस दौरान मंत्री ने जलभराव, आवागमन के रास्तों तथा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्थिति परखी और राजघाट स्थित बाढ़ निगरानी कक्ष का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने राजघाट स्थित बाढ़ निगरानी कक्ष पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ के ताजा हालात, जलभराव वाले गांवों और प्रभावित नागरिकों को दी जा रही राहत सामग्री व चिकित्सीय सुविधाओं की बिंदुवार जानकारी ली. मंत्री ने स्पष्ट हिदायत दी कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए. मंत्री ने अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश दिए. (Photo Credit; ETV Bharat)