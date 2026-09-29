हरदोई में मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दी हिदायत, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मंत्री असीम अरुण ने बचाव कार्यों की जमीनी स्थिति परखी और राजघाट स्थित बाढ़ निगरानी कक्ष का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:15 PM IST
हरदोई : उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने मंगलवार को बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. तहसील बिलग्राम और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का व्यापक दौरा किया. इस दौरान मंत्री ने जलभराव, आवागमन के रास्तों तथा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्थिति परखी और राजघाट स्थित बाढ़ निगरानी कक्ष का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने राजघाट स्थित बाढ़ निगरानी कक्ष पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ के ताजा हालात, जलभराव वाले गांवों और प्रभावित नागरिकों को दी जा रही राहत सामग्री व चिकित्सीय सुविधाओं की बिंदुवार जानकारी ली. मंत्री ने स्पष्ट हिदायत दी कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के निर्देश दिए.
बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को सुनते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलभराव के कारण हुई फसलों की क्षति, गिरे हुए कच्चे मकानों और अन्य संपत्तियों के नुकसान का निष्पक्ष व वास्तविक आकलन कराया जाए. उन्होंने कहा कि पात्र प्रभावितों को समयबद्ध तरीके से आर्थिक मुआवजा और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए ताकि कोई भी पीड़ित परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे.
उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में हरदोई के नागरिकों और किसानों के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है. किसी भी प्रभावित व्यक्ति को सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा. सभी संबंधित अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहें और पीड़ितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें.
निरीक्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी बिलग्राम समेत जिला व तहसील प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे. प्रभारी मंत्री के इस दौरे और सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमले ने बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत वितरण और क्षति आकलन के काम में तेजी ला दी है.
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