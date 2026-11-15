'कोई बच्चा गलत केस में नहीं फंसेगा...'; जानिये कन्नौज में क्यों भड़के मंत्री असीम अरुण?
मंत्री असीम अरुण रविवार को कन्नौज में आयोजित घुमंतू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 9:09 PM IST
कन्नौज : समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण रविवार को कन्नौज में आयोजित घुमंतू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि कोई बच्चा गलत केस में नहीं फंसेगा. उन्होंने कहा लेकिन अपने बच्चों को हर प्रकार के नशे से दूर रखें.
मंत्री असीम अरुण ने अपने पुलिस सेवा के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वह खुद पुलिस में रह चुके हैं और विभाग की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा कि जब ऊपर से तमंचा, शराब और गांजा पकड़ने का अभियान चलाने के आदेश आते हैं, तो पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बन जाता है. लेकिन जब संबंधित आरोपी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाते, तो निर्दोष लोगों को ही पकड़ लेते हैं.
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी बेगुनाह को झूठे मामले में फंसाकर सजा भले ही दिलवा दी जाए, लेकिन ऊपरवाले की अदालत में ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलेगी. मंत्री ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी अपराधियों पर कार्रवाई करना है, न कि कार्रवाई का आंकड़ा पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों को निशाना बनाना.
असीम अरुण का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह खुद पुलिस सेवा में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं. घुमंतू समाज के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. उनकी मौजूदगी में मंत्री का पुलिस को लेकर दिया गया यह बयान अब जिले से लेकर प्रदेश की सियासत और पुलिस महकमे तक चर्चा का विषय बन सकता है.
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