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'कोई बच्चा गलत केस में नहीं फंसेगा...'; जानिये कन्नौज में क्यों भड़के मंत्री असीम अरुण?

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कन्नौज : समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण रविवार को कन्नौज में आयोजित घुमंतू समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि कोई बच्चा गलत केस में नहीं फंसेगा. उन्होंने कहा लेकिन अपने बच्चों को हर प्रकार के नशे से दूर रखें.

मंत्री असीम अरुण ने अपने पुलिस सेवा के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वह खुद पुलिस में रह चुके हैं और विभाग की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझते हैं. उन्होंने कहा कि जब ऊपर से तमंचा, शराब और गांजा पकड़ने का अभियान चलाने के आदेश आते हैं, तो पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बन जाता है. लेकिन जब संबंधित आरोपी को पकड़ने में सफल नहीं हो पाते, तो निर्दोष लोगों को ही पकड़ लेते हैं.



