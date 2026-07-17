ETV Bharat / state

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: जिला के प्रभारी मंत्री असीम अरुण करेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात

15 मई को ललिता गौतम का शव मिला था, जांच में पता चला कि उसके दोस्त ने ही भाई के साथ मिलकर हत्या की थी.

Photo Credit; ETV Bharat
मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: जिला पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या मामले के बाद आज यानी शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री मेरठ दौरे पर पहुंचे हैं. यहां वे पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे. इस दौरान उनके साथ अधिकारी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे. ललिता गौतम की 15 मई को डेडबॉडी मिली थी. जांच में पता चला था कि ललिता की हत्या उसके दोस्त ने अपने भाई के साथ मिलकर की थी. उसके बाद यहां आक्रोशित लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था.

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: जिला पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, प्रदेश के समाज कल्याण व जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण शुक्रवार को शहर पहुंचे हैं. यहां उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की. इसके बाद वे पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे. बताया जा रहा है कि पुलिस-प्रशासन और पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात करने के बाद ही मंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे.

गौरतलब है कि बीते सप्ताह दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया था. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन किया था, जिससे वहां का माहौल काफी बिगड़ गया. हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा था. इस दौरान माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है.

इधर सपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए योगी सरकार को घेरा है. बता दें कि प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने के मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है.

ये भी पढ़ें- यूपी की बड़ी गुड़ मंडी के अस्तित्व पर संकट; कारोबारियों ने उठाई ये मांग

TAGGED:

MEERUT NEWS
LALITA GAUTAM MURDER CASE
LALITA GAUTAM
ASIM ARUN
MEERUT STUDENT MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.