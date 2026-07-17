ETV Bharat / state

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: जिला के प्रभारी मंत्री असीम अरुण करेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: जिला पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात ( Photo Credit; ETV Bharat )