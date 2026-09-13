कन्नौज में ट्रैक्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री असीम अरुण, ग्रामीणों का जाना हाल, अफसरों को राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश
समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जमीनी हालात का जायजा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 9:53 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 10:19 PM IST
कन्नौज : गंगा तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. जिले के करीब 44 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं. इसी बीच प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जमीनी हालात का जायजा लिया. मंत्री असीम अरुण ट्रैक्टर पर सवार होकर गंगा तटवर्ती बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे.
मंत्री ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरी तरह से गंभीर है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति और अब तक किए गए राहत कार्यों की भी जानकारी ली.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और जरूरी सुविधाएं बिना किसी देरी के पहुंचाई जाएं. प्रभावित गांवों में प्रशासनिक टीमें लगातार सक्रिय रहें और जरूरत के अनुसार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ के दौरान ग्रामीणों को भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए परेशान न होना पड़े.
उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद जलभराव, गंदगी और दूषित पानी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अभी से अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पानी घटने के बाद प्रभावित गांवों में तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाए जा सकें और ग्रामीणों को आवश्यक दवाएं एवं उपचार उपलब्ध कराया जा सके.
ग्रामीणों ने भी बाढ़ के कारण सामने आ रही परेशानियों से मंत्री को अवगत कराया. मंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि बाढ़ पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. सरकार और जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.
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