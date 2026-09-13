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कन्नौज में ट्रैक्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मंत्री असीम अरुण, ग्रामीणों का जाना हाल, अफसरों को राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश

बाढ़ प्रभावित गांवों में ट्रैक्टर से पहुंचे मंत्री असीम अरुण. ( Photo Credit; Minister Asim Arun Media cell )

कन्नौज : गंगा तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है. जिले के करीब 44 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं. इसी बीच प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जमीनी हालात का जायजा लिया. मंत्री असीम अरुण ट्रैक्टर पर सवार होकर गंगा तटवर्ती बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे. मंत्री ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना. उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरी तरह से गंभीर है और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति और अब तक किए गए राहत कार्यों की भी जानकारी ली. मंत्री असीम अरुण ने ग्रामीणों का जाना हाल. (Video Credit; Minister Asim Arun Media cell)