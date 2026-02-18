ETV Bharat / state

ये क्या कह गए अशोक चौधरी? सदन में कटौती प्रस्ताव लाने वाले विधायकों को धमकाया

पटना: बिहार विधानसभा में बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने चेतावनी देते हुए साफ-साफ कहा कि कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाए, नहीं तो जिन विधायकों ने इसपर हस्ताक्षर किए हैं उनके क्षेत्र में विभाग काम नहीं करेंगे. उनके बयान के बाद सदन में एनडीए विधायकों और मंत्रियों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन तब तक विपक्ष के सदस्यों ने वॉकआउट कर लिया था.

ग्रामीण कार्य विभाग का बजट पास: ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कई तरह के आरोप लगाए और जब मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया तो विपक्ष के सदस्य यह कहते हुए सदन से बाहर निकल गए कि उनके उठाए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं.

मंत्री अशोक चौधरी का बयान (सौ. बिहार विधानसभा)

सदन में अशोक चौधरी की चेतावनी: चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण कार्य विभाग का 11312 करोड़ से अधिक का बजट सर्वसम्मति से पास हो गया, लेकिन उससे पहले अशोक चौधरी ने कटौती प्रस्ताव पर सिग्नेचर करने वाले सभी सदस्यों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने नाम वापस नहीं लिया तो उनके क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे. हालांकि चर्चा के बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में सर्व सर्वसम्मति से ग्रामीण कार्य विभाग का बजट पास हो गया, लेकिन अशोक चौधरी की चेतावनी विधानसभा परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ रहा.

"बिहार के विकास को ताकत देने के लिए, नीतीश सरकार के सपनों को साकार करने के लिए, इस बजट को अनुमति प्रदान की जाए. हम माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेने का काम करें. अगर कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो जो लोग कटौती पर दस्तखत किए हैं, उनके विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग कोई काम नहीं करेगा."- अशोक चौधरी, मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग

सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी मंत्री को घेरा : बिहार विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर सत्ता पक्ष के बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि "ग्लोबल टेंडर लागू किए जाने से छोटे ठेकेदार धूल फांक रहे हैं. काम भी समय पर पूरा नहीं हो रहा है. जिन्होंने ग्लोबल टेंडर लिया वे पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहे हैं."

लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए: एलजेपीआर के विधायक राजू तिवारी ने ग्रामीण कार्य विभाग पर चर्चा करने की जगह आरजेडी पर ही रामविलास पासवान को बेचारा कहने के मामले पर हमला किया. उन्होंने कहा "हमारे नेता के खिलाफ जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है, उसके लिए आरजेडी के लोग माफी मांगे. राजू तिवारी ने कहा ना तो इन्हें अल्पसंख्यक से कोई लेना देना है ना दलितों से."