'अमेरिका और जापान में भी होती हैं ऐसी घटनाएं..' छेड़छाड़ कांड पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की टिप्पणी
जमुई और समस्तीपुर बदसलूकी मामले में अशोक चौधरी का अजोबीगरीब बयान सामने आया. उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं जापान और अमेरिका में भी होती हैं. पढ़ें..
Published : September 24, 2026 at 3:47 PM IST
पटना: बिहार में नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर पूरे देश में उबाल है. जमुई के बाद समस्तीपुर से भी रील्स बना रही नाबालिग के साथ मनचलों द्वारा छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने से सनसनी मच गई. वहीं इस शर्मनाक घटना को लेकर बिहार सरकार के मंत्री का अजीबोगरीब बयान आया है. इससे पहले मंत्री श्रवण कुमार ने जमुई मामले को छिटपुट घटना कहा था.
अशोक चौधरी का अजीबोगरीब बयान
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं पर कहा कि अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा विकसित देश है वहां भी घटना होती है. घटना कहां नहीं होती है, घटना तो अमेरिका में भी होती है, जापान में भी होती है, अमेरिका में घटना नहीं हो रही है? सरकार किसी भी अपराधी को बचाना नहीं चाहती है. जानना ये जरूरी है कि क्या कार्रवाई हो रही है. क्या सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? आधी आबादी, हमारी बच्चियों को पता है सरकार कैसे तुरंत एक्शन ले रही है. उनका मनोबल नहीं गिरा है.
"जो घटनाएं होंगी उसपर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाया जाएगा. न मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति और न मैं कोई भी नहीं कह सकता है कि कल से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी. घटनाओं होंगी तो दोषियों पर कानून का पूरा बुलडोजर चलेगा. ये नीतीश कुमार के द्वारा स्थापित परंपरा है. इस स्थापित परंपरा को हम आगे भी कायम रखेंगे. "- अशोक चौधरी,मंत्री,बिहार सरकार
सीएम के इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया
बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष द्वारा सीएम सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग पर कहा, उन्होंने (सम्राट चौधरी) कहा था अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होगी और हम उसमें कार्रवाई करने में विफल रहेंगे तो हमारे सीएम ने कहा था वो इस्तीफा दे देंगे. लेकिन घटनाएं तो कोई भी प्रदेश का सीएम या देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दुनिया में ये नहीं कह सकता है कि कल से हमारे यहां घटनाएं नहीं होगी. इसलिए सीएम ने जो बात कही उसमें उनकी आत्मा क्या कह रही है उसे समझिए.
शांभवी चौधरी ने घटना की निंदा की
सांसद शांभवी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम में हुई बदसलूकी की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासन से तुरंत संपर्क साधा. प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के कारण वीडियो साक्ष्यों के आधार पर चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वे पीड़ित परिवार के लगातार संपर्क में हैं.
पीड़िता की पहचान सुरक्षित रखने की अपील
शांभवी चौधरी ने आम जनता से बेहद विनम्र अनुरोध किया है कि वे पीड़ित बच्ची की पहचान को सुरक्षित रखें. उन्होंने सोशल मीडिया पर लड़की का चेहरा दिखाने वाले वीडियो प्रसारित न करने की अपील की है. बच्ची की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. समस्तीपुर की हर बेटी को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. वहीं सांसद ने फेसबुक पर चारों आरोपी की गिरफ्तारी के बाद समस्तीपुर पुलिस को धन्यवाद दिया.
तेजस्वी का शांभवी पर हमला
वहीं फेसबुक पर शांभवी के पोस्ट पर विपक्ष ने हमला किया है. लोजपा सांसद शांभवी चौधरी पर इस संवेदनशील मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सांसद ने अपने फेसबुक पेज पर बिहार पुलिस की मूल प्रेस विज्ञप्ति को जानबूझकर क्रॉप करके साझा किया. आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ साधने के लिए अभियुक्तों के नाम और उनकी जाति को छिपाने का प्रयास किया है, जो काफी निंदनीय है.
ये हैं लोजपा से समस्तीपुर की महिला और कथित युवा सांसद शांभवी चौधरी, जिसने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से हुए यौन शोषण में शातिरपन और चालाकी का शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए अपने फेसबुक पेज पर बिहार पुलिस द्वारा अभियुक्तों के नाम सहित जारी प्रेस रिलीज में से अपनी सहूलियत… pic.twitter.com/qmzrlzwdnW— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 24, 2026
तेजस्वी के अनुसार आरोपियों के नाम छिपाकर बदमाशों को बचाने की कोशिश की गई है. उनका दावा है कि चिराग पासवान और अपने पिता अशोक चौधरी के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए ऐसा किया गया. तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस कार्य के लिए उनके समर्थक जल्द ही एक सार्वजनिक सम्मान समारोह भी आयोजित करें.
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