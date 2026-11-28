मंत्री अशोक चौधरी का इस पद से इस्तीफा, फिर भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के पूरे आसार
Ashok Choudhary office of Profit: विपक्ष के आरोपों और सरकार के दबाव के आगे अशोक चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 28, 2026 at 7:12 AM IST
पटना : बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने विवाद के बाद पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद से इस्तीफा दे दिया है. अशोक चौधरी की जब से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी, तब से विवादों में थे.
अशोक चौधरी का इस्तीफा
अशोक चौधरी पर तिहरा लाभ लेने का आरोप लग रहा था. सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, बाद में लोकभवन के तरफ से महाधिवक्ता से राय मांगी गई थी.
विपक्ष और सरकार के दबाव में छोड़ा पद?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जन सुराज के प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार लग रहे आरोप और लोक भवन की पहल के बाद आखिरकार अशोक चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा है. अब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इस्तीफा स्वीकार करता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी.
राजद ने मंत्री पद से हटाने की मांग की थी
अशोक चौधरी के इस फैसले को बिहार की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है. राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और मंत्री पद से हटाने तक की मांग कर दी थी. बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र भी 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं. सबसे पहले अशोक चौधरी ने इस्तीफा दिया है, इसे कहीं ना कहीं सरकार का दबाव भी माना जा रहा है.
17 फरवरी 2026 को बने थे सहायक प्राध्यापक
अशोक चौधरी का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था. 17 फरवरी 2026 को उन्होंने पटना के एएन कॉलेज में योगदान दिया. उस समय वह बिहार सरकार में मंत्री होने के साथ-साथ विधान परिषद के सदस्य भी थे. नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन 18 फरवरी को उन्होंने लियन के लिए आवेदन दे दिया था. इसी फैसले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया.
लियन आवेदन को नहीं मिली थी मंजूरी
19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने उनके लियन आवेदन को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद मामला राजभवन पहुंच गया. 31 अक्टूबर को राजभवन की ओर से उनकी नियुक्ति और पात्रता पर सवाल उठाए गए. खासतौर पर प्रोबेशन अवधि में लियन और लाभ के पद से जुड़े प्रावधानों को लेकर कानूनी पेंच सामने आया.
मनोज झा ने उठाए थे नियुक्ति पर सवाल
तत्कालीन राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के तरफ से भी आपत्ति जताई गई. दीपक कुमार सिंह का लोक भवन से तबादला भी कर दिया गया और चर्चा यह भी होती रही कि इसके पीछे अशोक चौधरी का मामला हो सकता है. राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे.
मंत्री पद से हटाने की आरजेडी ने की थी मांग
मनोज झा ने पूछा था कि ''जब कोई व्यक्ति पहले से मंत्री और विधान परिषद का सदस्य है तो वह सरकारी विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक का पद कैसे ग्रहण कर सकता है?'' उन्होंने इसे लाभ के पद से जुड़ा मामला बताते हुए अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी उठाई थी.
शीतकालीन सत्र में बनेगा बड़ा मुद्दा?
चारों तरफ से लग रहे आरोप और बढ़ते दबाव के बाद अशोक चौधरी ने सहायक प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है एक तरह से उन्होंने विवाद टालने की कोशिश की है. लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा उठ सकता है और इस पर हंगामा होना तय है.
अगले साल मार्च में MLC का कार्यकाल होगा पूरा
अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता का मौजूदा कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होना है. ऐसे में अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि विश्वविद्यालय उनका इस्तीफा स्वीकार करता है या नहीं और इस पूरे प्रकरण पर कानूनी प्रक्रिया क्या रुख लेती है.
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