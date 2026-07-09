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'हाफ पैंट से राजनीति कर रहे..' बिलौटी दौरे पर उठे विवाद पर बोले अशोक चौधरी- 'ये पार्टी की संवेदनशीलता दिखाता है'

''14 साल से मंत्री हैं हम, मैट्रिक के बाद से राजनीति में आ गए थे. हाफ पेंट से ही राजनीति कर रहे हैं और हम तीन ही नेता को मानते हैं. एक बाबा साहब अंबेडकर जो मेरे आइडियल हैं, जो कहते हैं उम्र अधिक हो या ना हो काम बड़ा होना चाहिए. दूसरे नेता हैं महात्मा गांधी जिनका कहना था कि ईश्वर का धर्म नहीं होता है और तीसरे नेता नीतीश कुमार हैं, जिनके बलबूते हम लोग राजनीति करते हैं. संवेदना जताना पार्टी की संवेदनशीलता को दिखाता है.'' - अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

मंत्री अशोक चौधरी की सफाई : मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि, वो हाफ पैंट से ही राजनीति कर रहे हैं. उनके राजनीतिक आदर्श डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि 'पूरा बिहार मेरा परिवार है' और उसी सोच के साथ वह खुद लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं.

बिलौटी दौरे पर क्यों मचा था विवाद? : दरअसल, भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने अशोक चौधरी पहुंचे थे. उनकी इस यात्रा के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या मंत्री सरकार या जदयू की ओर से आधिकारिक तौर पर वहां गए थे. विपक्ष ने इस दौरे को सरकार के भीतर विरोधाभासी संदेश बताया, जबकि जदयू के कई नेताओं ने भी दूरी बना ली.

मंत्री बोले संवेदना जताना जिम्मेदारी : अशोक चौधरी के बिलौटी दौरे के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें न तो पार्टी की ओर से भेजा गया था और न ही सरकार की तरफ से. जदयू के अन्य नेताओं ने भी लगभग यही रुख अपनाया था. अब अशोक चौधरी ने कहा कि किसी 75 वर्षीय पिता का जवान बेटा मारा जाए तो ऐसे परिवार के बीच जाकर ढाढ़स बंधाना संवेदनशीलता का परिचायक है. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सांत्वना देना राजनीति नहीं बल्कि मानवीय दायित्व है.

एनकाउंटर पर न्यायिक जांच शुरू : भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच का फैसला लिया है. पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग ने भोजपुर पहुंचकर जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. आयोग घटनाक्रम, पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर की परिस्थितियों की पड़ताल कर रहा है.

बयानों के विरोधाभास से सरकार पर बढ़ा दबाव : भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एनडीए के भीतर अलग अलग नेताओं के विरोधाभासी बयान लगातार सामने आते रहे हैं, जिससे सरकार की राजनीतिक असहजता भी बढ़ी है. अब न्यायिक जांच शुरू होने के बाद सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. वहीं, अशोक चौधरी ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनका बिलौटी दौरा किसी राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना के आधार पर था.

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