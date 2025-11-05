ETV Bharat / state

'NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बने..' पहले चरण के मतदान से पहले अशोक चौधरी ने देवघर में किया रुद्राभिषेक

मंत्री अशोक चौधरी ने झारखंड के देवघर में चुनाव से ठीक एक दिन पहले जाकर वैद्यनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया-

बाबाधाम में रुद्राभिषेक करते मंत्री अशोक चौधरी (ETV Bharat)
पटना : गुरुवार 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव है. इससे ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार के नजदीकी और मंत्री अशोक चौधरी बाबा वैद्यनाथ धाम की पूजा में तल्लीन हैं. आज कार्तिक पूर्णिया है और इस पावन अवसर पर उन्होंने देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन कर रुद्राभिषेक किया.

बाबा की शरण में अशोक चौधरी : अशोक चौधरी ने बाबा वैद्यनाथ से प्रार्थना की कि इस बार भी नीतीश कुमार पर जनता का आशीर्वाद बरसे और एक बार फिर NDA की सरकार पूर्ण बहुमत से बने. अशोक चौधरी ने ये विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने जो विकास की दिशा और सुशासन का आदर्श प्रस्तुत किया वह आने वाले वर्षों में अधिक सशक्त एवं व्यापक रूप से आगे बढ़ेगा.

बाबा की शरण में अशोक चौधरी (ETV Bharat)

वैद्यनाथ धाम में किया रुद्राभिषेक : ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी के साथ बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह, जद(यू) के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा तथा राजीव रंजन पटेल भी भगवान भोलेनाथ की पूजा वंदना कर रुद्राभिषेक किया.

''बाबा से यही प्रार्थना है कि एक बार फिर NDA की सरकार पूर्ण बहुमत से बने. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने जो विकास की दिशा और सुशासन का आदर्श प्रस्तुत किया वह आने वाले वर्षों में अधिक सशक्त एवं व्यापक रूप से आगे बढ़ेगा.''- अशोक चौधरी, मंत्री, जेडीयू

अशोक चौधरी ने देवघर में किया रुद्राभिषेक
अशोक चौधरी ने देवघर में किया रुद्राभिषेक (ETV Bharat)

नीतीश के करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी : अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में माने जाते हैं. नीतीश कुमार की सरकार में प्रमुख विभाग के मंत्री बनाए जाते रहे हैं. लेकिन हमेशा विवादों में भी रहे हैं. विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने कई तरह के आरोप लगाए थे और इसके कारण काफी विवाद हुआ था.

