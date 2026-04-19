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कन्नौज में मंत्री असीम अरुण का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- आस्था को राजनीति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण

कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री असीम अरुण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज : बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि और भगवान परशुराम जयंती में पहुंचे मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया. मंत्री असीम अरुण ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि जो पार्टियां वर्षों तक महिला आरक्षण बिल का विरोध करती रही हैं, उन्हें आने वाले समय में देश की महिलाएं करारा जवाब देंगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ तय समय 2034 से पहले ही मिलना शुरू हो जाए. उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और प्रयास है कि 2029 तक ही इसका प्रभाव धरातल पर दिखने लगे. विपक्ष पर मंत्री असीम अरुण ने किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)