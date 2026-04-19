ETV Bharat / state

कन्नौज में मंत्री असीम अरुण का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- आस्था को राजनीति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण

महिला आरक्षण बिल को लेकर मंत्री ने कहा, आने वाले समय में विपक्ष को देश की महिलाएं करारा जवाब देंगी.

कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री असीम अरुण.
कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री असीम अरुण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कन्नौज : बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि और भगवान परशुराम जयंती में पहुंचे मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया. मंत्री असीम अरुण ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि जो पार्टियां वर्षों तक महिला आरक्षण बिल का विरोध करती रही हैं, उन्हें आने वाले समय में देश की महिलाएं करारा जवाब देंगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ तय समय 2034 से पहले ही मिलना शुरू हो जाए. उन्होंने संकेत दिया कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और प्रयास है कि 2029 तक ही इसका प्रभाव धरातल पर दिखने लगे.

विपक्ष पर मंत्री असीम अरुण ने किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, अखिलेश यादव के मंदिर दौरे के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाने वाले बयान पर उठे विवाद पर मंत्री असीम अरुण ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मंदिर में शुद्धता बनाए रखना हर श्रद्धालु की जिम्मेदारी है. अखिलेश यादव के साथ गए कुछ लोगों ने जूते पहनकर मंदिर में प्रवेश किया, जो धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है. इसी कारण मंदिर को धुलवाया गया.

मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले को जातीय रंग देना और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि आस्था और परंपरा का सम्मान सभी को करना चाहिए और इसे राजनीति से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है. कन्नौज में एक ही मंच से उठे इन दो बड़े मुद्दों महिला आरक्षण और मंदिर विवाद ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.

यह भी पढ़ें : बरेली में सड़क पर पलटा ई-रिक्शा, चालक की मौके पर ही मौत, एक यात्री गंभीर रूप से घायल

TAGGED:

KANNAUJ MINISTER ASIM ARUN
KANNAUJ NEWS
ASEEM ARUN TAUNTS AKHILESH YADAV
असीम अरुण का अखिलेश पर तंज
KANNAUJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.