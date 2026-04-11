अखिलेश पर मंत्री असीम अरुण का तीखा हमला; कहा- हमें सोचना होगा पाकिस्तान बनना है या भारत
मंत्री असीम अरुण का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. इससे तरह-तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 12:38 PM IST
कन्नौज: उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री असीम अरुण ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. कन्नौज के सकरी खुर्द गांव में उन्होंने कहा कि पहले तो अखिलेश यादव की जीत होने वाली नहीं है. अगर ऐसी स्थिति बनी तो सोचना है कि पाकिस्तान बनना है कि भारत बनना है.
मंत्री असीम अरुण का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है. इससे तरह-तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं. आने वाले समय में इस बयान को लेकर राजनैतिक सरगर्मी भी बढ़ सकती है.
गांव के कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान का हाल देख लो. सिंधी अलग लड़ रहे हैं, बलोच अलग लड़ रहे हैं, लेकिन यहां हम सब लोग मिल जुलकर रहते हैं. आज उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है.
अखिलेश जी का एक विचार है कि कुछ दो-तीन जातियों को जोड़कर, आपस में बंटवारा करा दो और अपना काम निकाल, अपना उल्लू सीधा कर लो. वह जोड़-तोड़ से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाह रहे हैं. लेकिन उनका यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला है.
असीम अरुण ने कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब प्रदेश का क्या हाल था? पिछले 9 वर्षों में योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है. अपराध का सफाया किया, भ्रष्टाचार का सफाया किया. सड़कें बन रही हैं, हाइवे, एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं. एयरपोर्ट बन रहे हैं. कन्नौज में भी सड़के बन रही हैं.
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