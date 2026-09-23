ETV Bharat / state

हुड्डा के टारगेट बयान पर मंत्री अरविंद शर्मा का तंज, बोले- "कौन सी लोकप्रियता बढ़ गई भाई थारी?"

चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कांग्रेस और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा. दीपेंद्र हुड्डा के भाजपा द्वारा टारगेट किए जाने और लोकप्रियता बढ़ने वाले बयान पर मंत्री ने कहा कि, "कौन सी लोकप्रियता बढ़ गई भाई थारी? क्या तुम में कोई सुधार हो गया है, जो लोकप्रियता बढ़ गई?" 10 में से 8 शिकायतों का मौके पर निपटारा: मंत्री अरविंद शर्मा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में 10 शिकायतों की सुनवाई की, जिनमें से 8 का मौके पर ही समाधान कराया गया. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निपटारे में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय पर समाधान किया जाए. हुड्डा के टारगेट बयान पर मंत्री अरविंद शर्मा का तंज (ETV Bharat) लापरवाही पर जेई को मौके पर सस्पेंड करने के आदेश: नए लघु सचिवालय क्षेत्र में घसोला फीडर से जुड़ी बिजली समस्या की सुनवाई के दौरान विभागीय लापरवाही सामने आई. मामले में मंत्री ने संबंधित जेई को मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दिए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि काम में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.