बिहार के बाद बंगाल में भी बनेगी NDA की सरकार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दावा

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिहार में भारी जीत के बाद अब एनडीए बंगाल में भी प्रचंड जीत दर्ज करेंगी.

Minister Annapurna Devi
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 7:13 PM IST

हजारीबाग: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल में भी एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, अगली बारी बंगाल की है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल के आधार पर एनडीए को वोट दिया है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है. महिलाओं के लिए योजनाएं लोगों का काफी पंसद आई. जिससे बिहार में प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि बिहार के जैसे ही पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनेगी. बंगाल के वोटर आने वाले दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी की योजनाएं महिलाओं और युवाओं के विकास और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों पर फोकस करते हैं. लोगों को मोदी पर भरोसा है, इसीलिए वे एनडीए को चुनते हैं.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के चटकारी गांव में बरकट्ठा के पूर्व विधायक स्वर्गीय चित्तरंजन यादव की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित शोक सभा में शामिल हुईं. उन्होंने पूर्व विधायक के जीवन पर रोशनी डाली और कहा कि लोग उनके काम को कभी नहीं भूलेंगे. इस अवसर पर मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद मौजूद रहे.

