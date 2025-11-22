ETV Bharat / state

बिहार के बाद बंगाल में भी बनेगी NDA की सरकार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दावा

हजारीबाग: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल में भी एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, अगली बारी बंगाल की है.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल के आधार पर एनडीए को वोट दिया है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का विश्वास नरेंद्र मोदी पर है. महिलाओं के लिए योजनाएं लोगों का काफी पंसद आई. जिससे बिहार में प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि बिहार के जैसे ही पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की सरकार बनेगी. बंगाल के वोटर आने वाले दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी की योजनाएं महिलाओं और युवाओं के विकास और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों पर फोकस करते हैं. लोगों को मोदी पर भरोसा है, इसीलिए वे एनडीए को चुनते हैं.