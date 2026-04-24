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'पीएम है आतंकवादी', खड़गे के बयान का मंत्री अनिरुद्ध ने किया समर्थन, बोले- जब दूसरों के घर पर पत्थर मारोगे तो...

मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरें कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह. बोले- पीएम को लेकर जो भी कहा वो बिल्कुल सही.

खड़गे के बयान का मंत्री अनिरुद्ध ने किया समर्थन
खड़गे के बयान का मंत्री अनिरुद्ध ने किया समर्थन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:54 PM IST

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शिमला: कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बताया था, जिसका हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने समर्थन किया है. खड़गे के बयान को लेकर भाजपा द्वारा धर्मशाला पुलिस थाना में दर्ज कराई गई शिकायत पर मंत्री ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित और बीजेपी पर पलटवार किया है.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद सिंह ने कहा, 'यह प्रधानमंत्री और उनके नेताओं की आदत बन चुकी है. पीएम मोदी दो मिनट में रोने लग जाते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो तब उन्हें इन बातों का ध्यान नहीं आता. बंगाल में चुनाव में जाकर ममता बनर्जी को गालियां देते हैं. दूसरे राज्यों में भी जाकर अन्य नेताओं को गालियां देते हैं. अमित शाह ने असम में जाकर हिमाचल का जिक्र कर रहे. जब आप दूसरों के घर पर पत्थर मारोगे तो अपने पर भी पत्थर लगना तय है. जो भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे द्वारा बयान दिया गया है, वह बिल्कुल सही है'.

वहीं, हिमाचल पंचायती राज चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'पंचायत चुनाव में 80 करोड़ तक खर्च आता है और सरकारी मशीनरी भी इसमें लगती है. ऐसे में लोगों को निर्विरोध पंचायत प्रतिनिधि चुनना चाहिए. इस बार निर्विरोध पंचायत चुने जाने पर प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया है'.

लोगों से निर्विरोध पंचायत चुनने की अपील

अनिरुद्ध सिंह ने बताया पहले पंचायत निर्विरोध चुने जाने पर 10 लाख रुपए दिए जाते थे और बीडीसी को 20 लाख. जबकि जिला परिषद को 30 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने यह राशि बढ़ा दी है. अब पंचायत निर्विरोध चुने जाने पर 20 लाख, बीडीसी चुने जाने पर 50 लाख और जिला परिषद निर्विरोध चुने जाने पर एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. ताकि पंचायत में विकास कार्य ज्यादा हो और इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा. पिछली बार 104 पंचायतें निर्विरोध चुन कर आई थी और इस बार इससे ज्यादा पंचायतो के चुने जाने की उम्मीद है. उन्होंने लोगो से भी आपसी सहमति बना कर पंचायत प्रतिनिधियों को निर्विरोध चुनने का आह्वान किया. ताकि उस पैसों से पंचायतो में विकास कार्य हो सके.

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो चुका है. किसी भी समय पंचायती राज चुनाव का ऐलान भी निर्वाचन आयोग कर सकता है. कुछ कानूनी अड़चनों के चलते पंचायती राज चुनाव में देरी हुई है, लेकिन सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है. पंचायती राज चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं.

महिला आरक्षण बिल पर भाजपा बोल रही झूठ

वहीं, महिला आरक्षण बिल को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा का काम झूठ बोलने और लोगों को बेवकूफ बनाने का है. देश में जब-जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो भाजपा कोई नई चीज लेकर आती है. ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके.

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस द्वारा ही लाया गया था और कांग्रेस इसके पक्ष में है. 2023 में यह बिल पास हो गया था, लेकिन बंगाल सहित अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव में ध्यान भटकने के लिए भाजपा महिला आरक्षण बिल दोबारा लेकर आई और 2011 की जनगणना के अनुसार ही आरक्षण करने और 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने की बात कर रहे है. सरकार 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण बिल लेकर आए कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी होगी. लेकिन इस पर भाजपा के नेता चुप हैं. शिमला में कल भी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उन्हें ना तो कानून की समझ है और ना ही संविधान की जानकारी है.

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