हिमाचल सरकार का बड़ा निर्णय, चिट्टा तस्करी में शामिल आरोपी नहीं लड़ सकेंगे पंचायती राज चुनाव, ड्राफ्ट तैयार

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया, 'चिट्टा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया जा रहा है और इसमें शामिल पंचायती राज विभाग के पांच कर्मचारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं. हम लोग पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रहे हैं. जिसका ड्राफ्ट हमने आज ही साइन किया है. जिसके ऊपर चिट्टे का केस है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा. इसके ऊपर लॉ विभाग से भी विचार विमर्श किया गया है. अब जो अगली विधानसभा होगी उसमें एक्ट को पास कर लिया जाएगा. जिसके ऊपर भी चिट्टा केस में पुलिस एफआईआर दर्ज होगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा '.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. अब चिट्टा तस्करी में शामिल आरोपी पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सरकार पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रही है और ड्राफ्ट साइन कर लिया गया है.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)

इससे पहले 21 और 22 जनवरी को प्रदेश की सभी 3577 पंचायतों में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें चिट्टे की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई जाएगी. सरकार ने चिट्टे से जुड़ी सूचना देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ईनाम की व्यवस्था भी की है.

वहीं, राज्यपाल का इसको लेकर आये बयान पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने ही इसको लेकर मुहिम शुरू की थी और इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक भी की थी. सरकार इसको लेकर बाकायदा कानून बनाने जा रही है.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'पंचायती राज चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का सरकार रिव्यू कर रही है. मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है, जहां भविष्य की नियुक्ति पर सरकार एक-दो दिन में फैसला लेगी'.

