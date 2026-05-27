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पंचकूला बिजली निगम में विज की सरप्राइज जांच, उपभोक्ताओं से सीधे फोन पर पूछा हाल, एसई को मौके पर जांच के सख्त निर्देश

शिकायत का निदान नहीं तो एसई पर गुस्साए: मंत्री अनिल विज के समक्ष पंचकूला के मोरनी से शिकायतें पहुंच रही थी, जिस पर काफी समय से कार्रवाई नहीं की गई. नतीजतन मंत्री ने आज बिजली निगम कार्यालय से ही संबंधित एसई से फोन पर बातचीत की लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इस पर उन्होंने एसई को कड़े निर्देश देते हुए कर्मचारियों से मौके की जांच करवा रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. साथ ही कई कई घंटों तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर भी नाराजगी जताई. इस दौरान मंत्री ने विभिन्न जिलों से पहुंच रही शिकायतों पर भी गौर किया और सभी जगहों पर समस्याएं बढ़ने की बात कही. उन्होंने लंबित मामलों का भी जल्द निपटारा किए जाने के निर्देश दिए.

पंचकूला: बिजली मंत्री अनिल विज आज फिर एक बार अपने पुराने अंदाज में नजर आए. दरअसल, आज विज अचानक पंचकूला स्थित बिजली निगम के कॉल सेंटर में आ पहुंचे. मंत्री को अचानक कार्यालय में देख सभी स्टाफ चौंक गए. इस दौरान अनिल विज ने कॉल सेंटर की समूची व्यवस्थाओं की जांच करते हुए जायजा लिया. अधिकारियों-कर्मचारियों से कामकाज समेत लोगों की शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई संबंधी जानकारी भी हासिल की. मंत्री अपनी इस सरप्राइज जांच के दौरान काफी तेज-तर्रार लहजे में दिखे, नतीजतन उन्होंने मौके से ही बिजली उपभोक्ताओं से फोन पर बातचीत कर शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में जाना.

जिला रोहतक से अधिक शिकायतें: मंत्री विज को बताया गया कि सबसे अधिक शिकायतें जिला रोहतक से पहुंच रही हैं. इस सूचना पर उन्होंने मौके से ही रोहतक के एसई से फोन पर जानकारी ली. एसई से हुई बातचीत के बाद मंत्री ने उन्हें निर्धारित समय सीमा में सभी शिकायतों का निपटान करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि, "आमजन को बिजली आपूर्ति संबंधी परेशानी नहीं आनी चाहिए, लगातार बढ़ते तापमान के बीच जन-जीवन प्रभावित हो रहा है, ऐसे में गैर-जरूरी कारणों से आमजन की परेशानी बढ़नी नहीं चाहिए."

मंत्री ने तय की समय सीमा: मंत्री अनिल विज ने बिजली निगम के सभी अधिकारियों को शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दिए जाने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निदान के लिए समय सीमा भी निर्धारित की. उन्होंने कहा कि, "शहरी क्षेत्रों में अधिकतम दो घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम चार घंटों के भीतर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए." मंत्री विज ने लोगों की सुविधा के लिए शिकायत संबंधी प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए हैं.

सुबह से 2500 शिकायतें, आधी का निपटान: बता दें कि तापमान अधिक बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतों में भी बढ़ोतरी हो गई है. बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार बुधवार की सुबह से बाद दोपहर तक करीब 2500 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से मंत्री अनिल विज को करीब आधी शिकायतों का निपटान कर दिए जाने की जानकारी दी गई, लेकिन मंत्री ने अधिकारियों को शेष शिकायतों का निपटान भी जल्द करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही अधिकारियों को आगामी दिनों में भी प्रभावी तरीके से कामकाज करने और प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या कम करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए.

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